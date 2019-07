R. Kelly houdt onschuld vol in rechtbank IB

Bron: Belga 0 Celebrities R. Kelly zegt niet schuldig te zijn aan de seksmisdrijven waarvoor hij afgelopen week is aangehouden. De zanger moest vandaag voorkomen in een rechtbank in Chicago.

Kelly is aangehouden op zeven verdenkingen, onder meer van het belemmeren van de rechtsgang, ontucht met minderjarigen en het maken van kinderporno. Zijn verzoek om op borgtocht vrijgelaten te worden, werd door de rechter afgewezen.

De aanklagers in de zaak lieten de rechter tijdens de zitting weten dat Robert Kelly "een extreem gevaar is voor de gemeenschap, in het bijzonder voor minderjarige meisjes." Volgens Billboard noemden zij video's die zijn gevonden van vermeende seks met minderjarigen "sadomasochistisch misbruik".

Als de 52-jarige zanger wordt veroordeeld voor alle zaken waarvan hij verdacht wordt, kan hij een celstraf krijgen van 195 jaar.