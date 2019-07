R. Kelly gearresteerd voor mensenhandel en kinderpornografie SD

12 juli 2019

07u20 0 Celebrities R. Kelly (52) is donderdagavond in Chicago gearresteerd. Hij is aangeklaagd voor seksueel geweld en misbruik. De 13 aanklachten tegen hem bevatten onder andere mensenhandel voor seksuele doeleinden en kinderpornografie.

Robert Kelly, zoals de muzikant voluit heet, werd donderdag gearresteerd door agenten van het New Yorkse politiekorps NYPD en vanuit Chicago naar New York overgebracht. Volgens Joseph D. Fitzpatrick assistent-procureur van de Verenigde Staten werd de zanger op basis van 13 federale aanklachten gearresteerd: “De aanklachten omvatten beschuldigingen van kinderpornografie, het verleiden van een minderjarige en belemmering van de rechtsgang”, liet hij optekenen.

R. Kelly wordt al langer in verband gebracht met seksueel misbruik. In februari zond de Amerikaanse zender Lifetime de zesdelige docureeks ‘Surviving R. Kelly’ uit, waarin zo'n vijftig mensen aan het woord komen over de vermeende sekspraktijken van de muzikant. Een flink aantal vrouwen beschuldigt hem in de serie van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Diezelfde maand werd de zanger aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen. Hij zegt onschuldig te zijn en was op borgtocht vrij.