R. Kelly aangeklaagd om valse identiteitskaart Aaliyah RL

06 december 2019

03u27

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De juridische problemen van R. Kelly blijven zich opstapelen. Volgens Billboard heeft de muzikant een extra aanklacht aan zijn broek gekregen in New York, waar hij nu ook vervolgd wordt voor fraude met een id-bewijs voor zijn destijds minderjarige vriendin, zangeres Aaliyah.

In de aanklacht wordt Aaliyah Haughton niet bij naam genoemd, maar de aanklager noemt 30 augustus 1994 als datum voor de fraude. De dag daarna trouwde de toen 27-jarige Kelly met de zangeres, die 15 jaar was. Het huwelijk werd nietig verklaard op verzoek van haar ouders, die er pas later achterkwamen dat hun tienerdochter haar ja-woord had gegeven.

De nieuwste beschuldiging wordt toegevoegd aan de vier aanklachten die al in New York tegen Kelly liepen. Hij moet in mei voorkomen voor onder meer kidnapping, zwendel en seksuele exploitatie. Een maand eerder staat de zanger voor de rechter in Chicago, waar hij ook beschuldigd wordt van seksueel misbruik. In september moet hij zich opnieuw melden bij een rechtbank in Chicago, voor een andere zaak rond seksueel wangedrag tegenover vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen.