R. Kelly aangeklaagd om soa

17 april 2018

15u21

Bron: ANP 0 Celebrities R. Kelly heeft een nieuwe beschuldiging van seksueel wangedrag aan zijn broek hangen. Een ex-vriendin van de zanger beweert volgens The Washington Post dat hij haar in Dallas met opzet heeft geïnfecteerd met een seksueel overdraagbare aandoening.

Volgens de advocaat van de vrouw, liep ze de soa op tijdens een acht maanden durende relatie. De toen 19-jarige vrouw beschuldigt Kelly verder van "roofzuchtig, controlerend en grof gedrag". De zanger zou de vrouw in kwestie ook alcohol en illegale drugs hebben gegeven. Er loopt momenteel een onderzoek.

De 51-jarige Kelly is door de jaren heen vaker beticht van seksueel ontoelaatbaar gedrag met jonge meisjes. In november kwam de Amerikaanse illusionist Morgan Strebler, die voor de zanger heeft opgetreden, naar buiten met het verhaal dat R. Kelly in 2006 twee jonge meisjes benaderde. Hij zou de 14-jarige meiden mee hebben genomen naar zijn slaapkamer in de tourbus. Enkele maanden voor die uitlating werd Kelly er door verscheidene mensen van beschuldigd jonge vrouwen vast te houden in een eigen sekte. Kelly ontkent alle aantijgingen.