Quiz: Wat weet u nog over Heath Ledger, exact 10 jaar na zijn dood? MVO

22 januari 2018

13u39 0 Celebrities Heath Ledger is vandaag exact tien jaar geleden gestorven. De acteur nam per ongeluk een overdosis slaapmiddelen in, om daarna nooit meer wakker te worden. Een enorm verlies voor de filmwereld, want op 28-jarige leeftijd stond Ledger nog maar aan het begin van een veelbelovende carrière.

Om hem te gedenken kan u vanavond alvast één van zijn beste prestaties herbekijken. Vier zendt om 20.30u 'Batman: The Dark Knight' uit, waarin Ledger te zien is in zijn meest iconische rol ooit: The Joker. In tussentijd is het nooit verloren om terug te duiken in zijn andere, al even indrukwekkende werk. Wat weet u nog over het leven van Heath Ledger?