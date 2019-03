QUIZ. Justin Bieber wordt vandaag 25: hoeveel weet jij over hem? MVO

01 maart 2019

Bieber fever? Of is die koorts jou helemaal gepasseerd? Justin Bieber wordt vandaag 25 jaar. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al heel wat op zijn palmares staan. Maar hoeveel weet jij over de 'Sorry'-zanger?

Hij brak door nog voor zijn puberteit inzette, hij scoorde talrijke hits, had een bewogen liefdesleven, maar stapte vorig jaar dan toch in het huwelijksbootje met Hailey Baldwin. Bijna te veel om te onthouden... Haal je binnenste Belieber naar boven en waag je kans in onze quiz!