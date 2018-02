Quentin Tarantino onder vuur: "13-jarig meisje wilde zelf seks met Roman Polanski" MVO

07 februari 2018

10u40 1 Celebrities Regisseur Quentin Tarantino (54) ligt onder vuur voor uitspraken die hij deed in een intervieuw, in 2003. Hij beweert daarin dat Rowan Polanski geen 13-jarig meisje verkracht heeft, omdat ze zelf seks met hem wilde.

De interviewer, Howard Stern, vroeg Tarantino waarom Polanski nog steeds aanvaard en zelfs gevierd werd in de entertainment industrie, terwijl hij beschuldigd werd van verkrachting. Daarop antwoordde de regisseur: "Het was geen verkrachting, want ze wilde zelf ook seks met hem. Het werd geregistreerd als verkrachting omdat het automatisch wordt gezien als een misdrijf wanneer je bedpartner minderjarig is. Maar dat is niét hetzelfde."

"Als je tegen mij het woord verkrachting zegt", legt hij uit. "denk ik meteen aan geweld. Iemand op de grond gooien, slaan, ... Het is één van de meest gewelddadige misdaden ter wereld."

Toen Stern suggereerde dat het meisje gedrogeerd was, beet Tarantino meteen terug. "Nee, dat was helemaal niet het geval. Zij wilde met hem naar bed, ze waren al een tijdje aan het daten." Toen de regisseur eraan herinnerd werd dat het meisje nog steeds dertien was, zei hij: "Ja, en daarbij praten we over Amerikaanse waarden, niet over Europese, bijvoorbeeld." In Amerika heerst nog een eerder cliché beeld van Europa waarin wordt aangenomen dat Europeanen veel losser zijn op seksueel vlak.

"Wacht eens even", onderbrak Stern hem. "Je weet als volwassen man toch dat het fout is om naar bed te gaan met een meisje van dertien?"

"Kijk, ze ging ermee akkoord", besloot de regisseur. "Ze was een echt feestnummer. Dat is alles dat ik er nog over kwijt wil."

In 1977 werd Polanski gearresteerd voor verschillende misdrijven, zoals verkrachting, het drogeren van vrouwen, perversie, sodomie en het uitvoeren van seksuele handelingen bij een kind onder de veertien. Hij blijft tot op de dag van vandaag voortvluchtig, gezien hij wegvluchtte naar Frankrijk.