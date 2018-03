Queen Latifah in rouw: "Mijn moeder worstelde jarenlang met een hartaandoening en heeft de strijd nu verloren" SD

22 maart 2018

11u41

Rita Owens, de moeder van Queen Latifah, is woensdag overleden. De moeder van de Amerikaanse actrice worstelde al jaren met een hartaandoening.

In een verklaring aan People maakte Latifah het nieuws bekend. "Iedereen die haar ooit heeft ontmoet, weet wat een helder licht zij was op deze aarde. Ze was zachtaardig maar sterk, lief maar brutaal, werelds maar pragmatisch, een gelovige vrouw en zeker de liefde van mijn leven."

De Chicago-actrice, wiens echte naam Dana Owens is, zegt diepbedroefd te zijn, maar weet dat haar moeder vrede heeft. Ze bedankt voor de steun en het respecteren van de privacy van de familie.

In 2016 waren Owens en Latifah te zien in een campagne van The American Heart Association om hartaandoeningen onder de aandacht te brengen.