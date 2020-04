Quarantainewaanzin of tijd voor nieuwe look? David Beckham scheert al zijn haren af TDS

04 april 2020

15u54

Bron: Instagram 0 Celebrities Het coronavirus heeft ondertussen de hele wereld bereikt. Overal worden mensen opgeroepen om binnen te blijven, allerlei winkels zoals kleding- en kapperszaken blijven dicht. Hét ideale moment dus om thuis voor een make-over te gaan, moet David Beckham (44) gedacht hebben. Op Instagram liet de voormalige topvoetballer weten dat hij de tondeuse in zijn haren liet zetten tijdens een geïmproviseerde spa-behandeling van dochter Harper.

Na zangeres Pink vorige week, was het dit keer de 44-jarige Beckham die naar Instagram trok om er te pronken met het resultaat van zijn metamorfose. Hij deelde er een zwoele zwart/wit-foto, waarop hij zijn wenkbrauwen optrekt en eerder bedenkelijk naar de camera kijkt. “Het moest gedaan worden. Goedenacht #stayhome #staysafe #staystrong”, schreef David bij het kiekje van zijn nieuwe look.

Eerder op de avond liet David zijn volgers al weten dat zijn 8-jarige dochter tijdens de lockdown een heuse luxueuzs voetenbad had opgezet in hun woning. “Dus Harper maakt papa een foot spa met warm water en bloemblaadjes”, aldus Beckham, die de beelden van het gebeuren in de badkamer meteen deelde. “Nu gaat papa blijkbaar een voetmassage krijgen. Bedankt Harper. Beste spa ooit, ik ben er dol op. Zeer indrukwekkend.”

Nieuwe trend?

Zijn volgers reageren verbaasd, maar positief op Davids nieuwe look. “Staat je goed, maat”, laat iemand eten. Of ook: “Niemand draagt een kale kop zo goed als jij. Hier kan ik nog wat van leren”, “Alle voetbalfans weten wel dat je al heel gewend bent aan dit kapsel” en “Verdomme, mijn haren zien er ook niet uit op dit moment. Misschien moet ik dus ook maar weer voor een kaalgeschoren look gaan. Bedankt, en wie weet wordt dit door jou wel de nieuwste trend!”