Qmusic-dj's Maarten en Dorothee leggen BV's de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf voor KDL

16u15 0 Qmusic Jani Kazaltzis bijt de spits af in de eerste podcast. Celebrities Hoeveel verdient Bart De Wever? Hoe groot is Gert Verhulst? Uit welk land komt Jani Kazaltzis? Het zijn enkele van de vele vragen die het meest gegoogeld worden over deze bekende Vlamingen. Vanaf morgen, donderdag 16 november 2017, leggen Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe de vragen voor aan de bekende gezichten zelf in hun nieuwe podcast: 'De 10 meest gegoogelde vragen over'.

Onder andere Studio 100-baas Gert Verhulst, Antwerps burgemeester Bart De Wever, zangeres Laura Tesoro en stylist Jani Kazaltzis doen mee aan de nieuwe podcast, die elke donderdag zal verschijnen. "Als we tijdens onze radioshow een gast ontvangen is de tijd vaak beperkt voor een uitgebreider interview en denken we vaak: dju, dit hadden we eigenlijk nog willen vragen. Het is leuk om in deze podcast nu eens wat langer te babbelen met onze gasten en dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen waar we het anders niet of te weinig over kunnen hebben", vertellen Maarten en Dorothee.

Gsm gestolen

Jani Kazaltzis bijt morgen de spits af en daarin vertelt hij meteen een gênant verhaal. "Ik heb ooit de gsm van mijn vriend gestolen om zijn nummer te bemachtigen", klinkt het. Benieuwd naar wat Jani nog op te biechten heeft? Je kan het hele interview morgen vanaf 16u beluisteren via Qmusic.be. Maarten en Dorothee laten ook elke week tijdens hun radioshow tussen 16u00 en 19u00 enkele fragmenten uit de podcast aan bod komen.