Pussy Riot-activist: "Rusland zit achter mijn vergiftiging" Redactie

27 september 2018

03u05

Bron: AD 0 Celebrities Pjotr Verzilov, Kremlin-criticus en Pussy Riot-activist, werd gisteren ontslagen uit het ziekenhuis in Duitsland. Hij lag daar sinds vorige week met vergiftigingsverschijnselen. In de Duitse krant Bild wijst hij met een beschuldigende vinger naar zijn thuisland, Rusland.

"De vergiftiging verliep zo professioneel dat er geen andere conclusie mogelijk is", aldus Verzilov. Volgens hem zitten de Russische inlichtingendiensten achter de aanslag die op hem werd gepleegd.

Verzilov voelde zich onwel na een hoorzitting in Moskou. Hij kon tijdelijk niet zien of praten. Hoewel er geen sporen van vergif in zijn lichaam werden aangetroffen, denkt men in het Berlijnse ziekenhuis waar Verzilov met spoed naartoe werd gebracht, dat hij vergiftigd is. Mogelijk werd zenuwgif gebruikt.

De activist wil ondanks alles graag zo spoedig mogelijk terugkeren naar Rusland.

