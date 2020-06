Punker Johnny Rotten is mantelzorger voor echtgenote Nora: “Met een beetje liefde kom je ver” SDE

08 juni 2020

12u35

Bron: Mirror 0 Celebrities Als frontman van de Sex Pistols was hij jarenlang het symbool van de punkbeweging, maar Johnny Rotten (64) heeft ook een zachte kant. Zo is de muzikant mantelzorger voor z'n echtgenote Nora (78), die aan Alzheimer lijdt.

35 jaar zijn ze getrouwd, John Lydon (zoals Johnny Rotten echt heet) en z'n Duitse echtgenote Nora. Een jaar geleden werd bij haar Alzheimer vastgesteld. Sindsdien zorgt Johnny fulltime voor haar. “Ik laat niemand met haar hoofd rotzooien", vertelt hij aan The Mirror. “Wat mij betreft is de echte Nora er nog. De persoon waarvan ik houd is er nog, elke minuut van elke dag. Dat is m'n leven. Het is spijtig dat ze dingen vergeet. Maar doen we dat niet allemaal?”

“Ik neem aan dat haar aandoening als een permanente kater voor haar is", zegt de muzikant. “Het wordt erger en erger. Het geheugen slaat steeds minder herinneringen op. En dan plots zijn sommige dingen compleet verdwenen." Hulp van de experts heeft Rotten niet nodig. “Het is verbazingwekkend hoe die zogenaamde experts waar we al uitgebreid mee te maken kregen, allemaal zeiden hoe onder de indruk ze waren dat ze me nooit vergeet. We zijn constant bij elkaar en dat vergeet ze niet. Waarom moeten we betalen voor professionals om hieraan te werken wanneer de boodschap volgens mij is dat je met wat liefde erg ver komt?” De muzikant bevestigt dan ook dat hij z'n echtgenote nooit in een verzorgingstehuis zal laten opnemen.

Lees ook:

Johnny Rotten: “Nooit meer een reünie van de Sex Pistols”

Ex-Sex Pistol John Lyndon wil naar Eurovisiesongfestival 2018

Johnny Rotten grof tegen tv-presentatrice: “Hey misses? Misses? Shut up!”