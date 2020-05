Exclusief voor abonnees Psychopaat voor de ene, charmante crimineel voor de andere: vader Woody Harrelson pleegde “de moord van de eeuw” Silke Denissen

07 mei 2020

17u00 0 Celebrities Een nieuwe podcastreeks, ‘Son of a Hitman’, belicht het verhaal van huurmoordenaar Charles Harrelson. De vader van acteur Woody (58) is verantwoordelijk voor “de moord van de eeuw” en toch is z'n geschiedenis al die tijd grotendeels onderbelicht gebleven. Dit is zijn verhaal.

Het is half negen ‘s ochtends wanneer er op 29 mei 1979 een geweerschot weerklinkt in San Antonio, Texas. Rechter John H. Wood - ook wel eens ‘Maximum John’ genoemd vanwege de zware straffen die hij uitspreekt - is het dodelijke slachtoffer. Het is de eerste moord op een rechter in meer dan honderd jaar, dus het hoeft niet te verwonderen dat de ordediensten in alle staten zijn. President Jimmy Carter noemt de gebeurtenis een “aanslag op ons rechtssysteem.” Ook de woorden “moord van de eeuw” vallen om de haverklap.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen