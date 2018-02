Psycho-acteur John Gavin (86) overleden LVA

Acteur John Gavin is overleden. Hij stierf vrijdag op 86-jarige leeftijd in zijn huis in Beverly Hills omringd door zijn familie, meldt TMZ. Gavin overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Ook had hij al lange tijd leukemie.

Gavin beleefde in de jaren vijftig en zestig het hoogtepunt van zijn acteercarrière. Hij speelde onder meer in de horrorklassieker 'Psycho' en was te zien als Julius Caesar in 'Spartacus'. Voor zijn rol in 'A Time To Love And A Time To Die' won Gavin een Golden Globe.

Na zijn carrière was Gavin enige jaren voorzitter van de Screen Actors Guild. In de jaren tachtig werd hij onder president Ronald Reagan de Amerikaanse ambassadeur in Mexico.