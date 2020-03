Psychisch gestoord, verslaafd en gewelddadige fantasieën: Diane Keaton getuigt over de waanzin van broer Randy Redactie

Bron: PRIMO/TODAY USA 0 Celebrities Ze mag dan wel een Oscarwinnende actrice zijn die enkele wereldberoemde mannen aan de haak wist te slaan, toch was het de relatie met haar zwaar getroebleerde en verslaafde broer Randy die het leven van Diane Keaton (74) domineerde. Terwijl zij een wereldster werd, gleed haar broer steeds verder weg in de waanzin. In haar nieuwe, ophefmakende boek ‘Brother And Sister’ onthult de actrice de zware lijdensweg die ze moest afleggen.

John Randolph Hall - Diane nam voor haar acteercarrière de meisjesnaam van haar moeder over -, werd na Diane geboren. Daarna werd het gezin van Jack en Dorothy Hall nog uitgebreid met Robin (69) en Dorrie (67). In haar boek vertelt Diane Keaton over de hechte relatie die ze had met haar enige broer, die door iedereen Randy werd genoemd. “Hij was een teruggetrokken kind”, zegt ze. “Hij deed soms vreemd, zoals met mijn pop, die hij op een dag in brand stak. En ik vroeg me af waarom hij altijd huilde. Waarom was hij zo bang voor het buitenleven? Het was zeer bizar!”

Toen Diane naar New York verhuisde om er carrière te maken, werd het contact met haar broer minder. Toch probeerde ze hem wanneer nodig te helpen. En dat was niet gemakkelijk. “Hij trouwde, maar dat was geen succes”, zegt ze. “Al snel volgde een scheiding. Mijn schoonzus noemde mijn broer knettergek. In elk geval ging het van kwaad naar erger met Randy. Hij begon nog meer te drinken en werd een onbehandelbare alcoholist. Hij maakte collages en schilderijen en schreef gedichten, waarvan er sommige zelfs gepubliceerd werden, maar hij vond zijn weg niet in zijn leven. Op den duur deed hij zo vreemd dat hij geregeld opgenomen moest worden. Men stelde verschillende diagnoses, van schizofrenie tot bipolaire stoornis, maar nooit had ik het gevoel dat men écht wist wat er met hem scheelde.”

Seksuele fantasieën

Dat er iets niet in orde was met Randy, was duidelijk. “Na de scheiding heeft hij nooit nog een relatie gehad”, zegt Diane. “Maar hij had wel gewelddadige seksuele fantasieën, over het vermoorden van vrouwen. Niet dat hij er de man naar was om zoiets ooit te doen, maar hij voelde zich daardoor nog ongelukkiger.”

Als haar broer, die nu 71 is, al enig geluk heeft gekend, dan is het de afgelopen jaren geweest, toen hij aan dementie begon te lijden. “Hij vergat de ellende die hij had gekend en leefde volop in de wereld van zijn kunst, als een kind bijna”, zegt Diane. “Tot de ziekte zo erg werd, dat hij moest worden opgenomen in een afgesloten afdeling. Nu is hij een soort plant, een leeg omhulsel. Wanneer ik hem bezoek, moet ik denken aan de donkere, dreigende wereld die altijd de zijne is geweest.”

Spijt

Keaton heeft spijt dat ze doorheen haar leven niet meer steun heeft geboden aan haar broer. “Ik wou dat ik er op een diepere manier was geweest voor Randy”, zegt ze. “Maar ik was gewoon een ambitieuze kleine meid. Dat is het verhaal van mijn leven. Ik was altijd bezig met dit of dat project. Als ik een clubje oprichtte, wist ik het zeker: ‘Ik word nog president!’ Dat was het soort zus dat ik was. Ik had veel dromen voor mezelf en op die manier had ik geluk. Randy is nooit echt lid geworden van de wereld. Totaal niet.” Door haar verhaal neer te pennen in een boek hoopt Diane rust te vinden. “Ik wilde weten waar ik als zus heb gefaald. Ik was een trut. Ik bedoel, ik was niet gemeen tegen hem, maar ik was gewoon zo vol van mezelf. Daar denk ik nog veel over na.”