Promotie cryptomunt kost acteur Steven Seagal meer dan 200.000 euro BDB

27 februari 2020

21u01

Bron: ANP 0 Celebrities Acteur Steven Seagal (67) moet meer dan 200.000 euro betalen omdat hij een nieuwe cryptovaluta aanprees. Hij werd op de vingers getikt omdat hij niet vertelde dat hij daar zelf 250.000 dollar in cash en 750.000 dollar aan cryptomunten voor zou krijgen. Dat zegt de Amerikaanse toezichthouder SEC.

De Amerikaanse acteur uit actiefilms als ‘Under Siege’ adviseerde mensen via Twitter en Facebook de kans te grijpen om te investeren in de cryptovaluta van Bitcoiin2Gen. Die onderneming omschreef Seagal in 2018 als een "merkambassadeur" en een "gelovige".

SEC zegt dat investeerders het recht hadden om te weten dat de acteur betaald kreeg voor zijn promotiewerk. "Dan hadden ze kunnen besluiten of hij misschien vooringenomen was", aldus een hoge functionaris bij de toezichthouder.

De 67-jarige Seagal, die in Rusland woont, heeft nu een deal gesloten met de toezichthouder en zal 314.000 dollar (ruim 286.000 euro) betalen. Ook moet hij zich de komende drie jaar onthouden van vergelijkbare promotieactiviteiten. Hij bekent geen schuld.