Prodigy-zanger Keith Flint had meer dan 7 miljoen euro schulden bij zijn dood TK

14 augustus 2019

12u03

Bron: ANP 1 Celebrities Van de erfenis van Prodigy-frontman Keith Flint is niet veel meer over. Een groot deel van zijn vermogen van 11,6 miljoen pond is naar de belastingdienst gegaan of werd gebruikt om openstaande schulden af te betalen. The Sun meldt dat er nog 4,3 miljoen pond van over is.

Keith had nog openstaande rekeningen bij de fiscus en had ook schulden via de pub die hij uitbaatte. De kroeg had schulden van 500.000 pond. Die bedragen zijn nu volledig afbetaald. Net voor zijn dood had Flint zijn villa in Essex ter waarde van 1,5 miljoen pond al te koop gezet.

De zanger, die in maart op 49-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, zei in 2015 al dat hij vrij roekeloos met zijn geld omging. "Ik spaar helemaal nergens voor. Ik maak alles nu op", zei hij destijds in een interview met FHM. "Iets in mij heeft altijd gezegd dat, als ik klaar ben, ik een einde maak aan mijn leven. Ik wil zeker niet eindigen als iemand die bedlegerig is. Ik wil kunnen terugkijken en een volbracht leven zien.” Ondanks zijn financiële problemen verdiende Flint wel nog steeds goed zijn boterham: in de twee jaren voor zijn dood rijfde de zanger zo’n anderhalf miljoen pond binnen.