Proces Weinstein in Los Angeles uitgesteld vanwege coronavirus

20 mei 2020

07u59

Bron: ANP 0 Celebrities Dikke pech, of misschien wel groot geluk, voor Harvey Weinstein (68). Vanwege het coronavirus is de rechtszaak die tegen hem is aangespannen in Los Angeles tot nader order uitgesteld. Dit meldt Page Six.

“Vanwege het uitgebroken virus is het papierwerk in de staat Californië nog niet ‘up-to-date’. En daarom kunnen we nu geen datum vaststellen waarop de heer Weinstein zich zou moeten verantwoorden voor de rechtbank van Los Angeles,” aldus Greg Risling, een woordvoerder van de juridische afdeling van de Los Angeles County.

Weinstein wordt door openbaar aanklagers beschuldigd van twee zaken, waarbij sprake was van seksueel ontoelaatbaar gedrag. In beide gevallen zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan aanranding, verkrachting en ongewenste orale seks.

De eens zo gevierde Hollywoodproducent ontkent tot op heden schuldig te zijn. Hij zit inmiddels al een paar maanden vast in een gevangenis in de staat New York. Daar werd hij veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting.