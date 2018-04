Proces van start na valse beschuldigingen kindermisbruik: "Inval bij Cliff Richard was ernstige inbreuk op privacy" MVO

13 april 2018

08u17 0 Celebrities De politie-inval in de woning van Cliff Richard in 2014 was een "ernstige inbreuk" op de privacy van de Britse zanger. Dat betoogde zijn advocaat Justin Rushbrooke donderdag op de eerste dag van het proces tegen de BBC, die de inval live op televisie uitzond.

Richard heeft een zaak tegen de Britse publieke omroep aangespannen omdat beelden van de inval waren uitgezonden. De zanger werd beschuldigd van kindermisbruik maar na onderzoek bleken die aantijgingen onterecht.

"Het is moeilijk het gevoel van paniek en machteloosheid onder woorden te brengen wat mijn cliënt op 14 augustus 2014 heeft moeten voelen toen hij realiseerde dat de BBC de inval onmiddellijk over de hele wereld uitzond", aldus Rushbrooke. "Het ging om zeer gevoelige en schadelijke informatie, allemaal gebaseerd op één bewering en waarvan mijn cliënt wist dat het absoluut niet klopte."

Opdringerig

Rushbrooke hekelde de "opdringerige" manier van werken van de BBC en eist een "zeer substantiële" schadevergoeding van de Britse publieke omroep. "De details van het onderzoek waren samen met de videobeelden van zijn doorzochte appartement privé-informatie en er was geen openbaar belang bij openbaarmaking", aldus de advocaat.

Een onderzoekscommissie oordeelde in 2015 al dat de politie in de fout was gegaan door informatie door te spelen aan de zender. Een verslaggever van de BBC had de politie benaderd en gezegd te weten van het onderzoek naar Richard. Daarna werd de informatie over de inval gedeeld. Vorig jaar mei schikte Richard al met de politie.

Het proces duurt naar verwachting tien dagen. Vrijdag komt de betrokken politie aan het woord en wordt ook Cliff Richard zelf verhoord.