Problemen bij de Kardashians: nanny stapt op nadat 7-jarige dochter van Kourtney haar in het gezicht krabt KD

23 september 2019

11u00 0 Celebrities Het programma ‘Keeping Up With The Kardashians’ staat altijd garant voor de meest absurde onthullingen uit het leven van de Kardashian-clan. In de aflevering die gisteren, zondag 22 september, in Amerika werd uitgezonden, bleek dat de nanny van Kourtney Kardashian het voor bekeken hield. De vrouw kon het niet verkroppen dat ze gekrabd werd door de 7-jarige dochter van de tv-figuur. “Dat kind verdient een dik pak slaag.”

Veel fans van de Kardashians smelten bij het zien van Penelope Disick, de 7-jarige dochter van Kourtney Kardashian. Het schattige meisje blijkt echter niet zo’n engeltje te zijn. De nanny was het divagedrag van Penelope zodanig beu dat ze het voor bekeken hield. Dat het kind haar vol in het gezicht krabde was de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Kourtney blijft voorlopig de ‘mijn kind, schoon kind’-regel hanteren, maar de rest van de familie is niet te spreken over het gedrag van de jonge telg. “Ze verdient een dik pak slaag”, meent Corey Gamble, de levenspartner van mater familias Kris Jenner. Ook zij is kwaad op haar kleindochter.

“Ik heb geen nanny meer. Ze zei dat P (de bijnaam van Penelope, nvdr.) erg van streek was. Toen mijn nanny haar in de auto wou zetten, heeft Penelope haar in het gezicht gekrabd. Ik weet wel dat P de controle soms verliest. Ik denk dat ze soms even zichzelf kwijt is en dan wilde dingen doet. Maar als nanny moet je daar toch tegen kunnen?”, oppert de moeder van het meisje tijdens een familie-etentje. De rest van de Kardashian-clan is het echter niet met haar eens. “Waarom geef je haar geen tik?”, vraagt Kourtney’s stiefvader Corey zich af. Ook Kris Jenner, het brein achter het media-imperium van de zusjes Kardashian, moeit zich in het debat. “Dit is heel wat ernstiger dan je denkt. Ik heb zes kinderen grootgebracht en nooit in mijn leven is er ooit iemand met een dergelijke klacht naar buiten gekomen”, klinkt het zeer ernstig.

De uitspraak van Kris blijkt echter niet te kloppen. Kourtney herinnert zich dat ze als kind zelf niet de braafste was. “Mama, ik heb jou meer dan eens gekrabd en ik sloeg mijn nanny’s vroeger vlak in het gezicht”, verweert Kourtney, die wel moest toegeven daarvoor lijfelijke straffen te hebben gekregen. Zelf weigert ze haar dochter een tik te geven. “We moeten dit oplossen voor het uit de hand loopt", dringt Kris aan. “Als ze mij krabt, dan krijgt ze billenkoek. Ze verdient een pak slaag”, aldus Corey. Scott Disick, de vader van het meisje, reageert razend op die uitspraak. “Zou je mijn kleine meid slaan? Hoe durf je zo over een kind te spreken? Maak dat je wegkomt.” Welke aanpak de ouders zullen gebruiken, is momenteel dus nog koffiedik kijken.