Probeer eens een sterren-drankje: dit is wat jouw favoriete celebs bestellen bij Starbucks MVO

01 oktober 2018

11u15 1 Celebrities Vandaag is het internationale koffiedag! Net zoals vele Vlamingen kunnen ook celebs niet zonder het zwarte goud. Altijd al eens hun favoriete drankje willen proberen? Wij zochten uit welk brouwsel dat precies is.

Filmster of popdiva, werkelijk iederéén gaat naar Starbucks als de nood om cafeïne hoog is. Al hebben zij waarschijnlijk net iets minder kans dat hun naam verkeerd gespeld wordt op hun beker... Dit is wat de sterren dagelijks bestellen.

Kim Kardashian

Kim K bestelt steevast een short white chocolate mocha met slagroom, zoals te zien in de foto bovenaan.

Miley Cyrus

De popzangeres bestelt vaak een white mocha. Gezien ze veganistisch eet en drinkt, bestelt ze het drankje met sojamelk.

Reese Witherspoon

Actrice Reese Witherspoon is dan weer gek op een soja-latté met amandelsmaak.

Taylor Swift

La Swift houdt het cool met een iced caramel latté.

Ashton Kutcher

Ook Ashton drinkt liever iets fris, en bestelt Iced Caramel Macchiato's.

Ariana Grande

Ariana bestelt steeds een Vanilla Bean Frappuccino. Het formaat? 'Grande', natuurlijk.

Liam Hemsworth

Een grote iced coffee is de simpele bestelling van Liam Hemsworth. Hij houdt van een sterk drankje, want melk neemt hij er nooit bij.

Hugh Jackman

De Woverine-acteur kiest voor een short Americano. Dat is een espresso waaraan water wordt toegevoegd tot de hoeveelheid in de buurt komt van een gewone koffie. Als hij toch melk bij zijn koffie drinkt neemt hij sojamelk. "Want om Wolverine te spelen moest ik 12 eieren en een steak per dag eten. Om dat te compenseren tegenover de dieren ben ik achteraf veganist geworden."