Priyanka Chopra lovend over vriendin Meghan Markle: "Ze heeft haar roeping gevonden” SD

03 juli 2019

21u47

Bron: Elle UK 0 Celebrities De vriendschap tussen Priyanka Chopra (36) en Meghan Markle (37) is sterker dan ooit, zo blijkt uit een interview dat de actrice aan Elle UK gaf. Chopra heeft namelijk alleen maar mooie woorden over voor haar vriendin, die tegenwoordig ook als de hertogin van Sussex door het leven gaat - al noemt Chopra haar liever ‘Megs’.

“Megs was echt voorbestemd voor grootste dingen", laat Priyanka Chopra optekenen in het magazine Elle UK. “Om verandering te brengen, en een belangrijke stem daarin te zijn. Het is geweldig dat ze haar roeping gevonden heeft én een platform heeft om dat te kunnen doen.” Chopra gelooft ook dat haar vriendin voorbestemd was om een royal te worden. “Op het moment dat dit uitkomt, zal ze een baby hebben - het is verbazingwekkend hoe levens veranderen. Ik geloof sterk in je leven in eigen handen nemen, maar er moet iets groters zijn dat ons in de omstandigheden plaatst waarin we ons bevinden", legt de actrice uit. “Het lot heeft een gekke manier om ons te helpen onze roeping te vinden.”

Chopra vertelt ook dat ze samen met haar echtgenoot, Nick Jonas, uitkijkt naar een huis in Londen. Dat zou betekenen dat ze dichter bij Meghan en Harry gaat wonen. In 2000 won de actrice in de Britse hoofdstad de wedstrijd Miss World. “Ik zal nooit vergeten hoe de Millennium Dome er die nacht uitzag”, herinnert ze zich. “Of hoe ik me voelde nadat ik won. Dus op een bepaald moment willen Nick en ik een huis in Londen kopen. Wanneer ik daar terug ben, voel ik meteen opnieuw verbonden met de stad.”