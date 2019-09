Privéchauffeur Jeffrey Epstein spreekt zich uit: “Niemand kon hem raken, hij was onaantastbaar” TDS

27 september 2019

11u09

Bron: 'EPSTEIN: Devil in the Darkness' 0 Celebrities De zaak Jeffrey Epstein blijft de wereld beroeren. Zeker nu er in de nieuwe podcast ‘Epstein: Devil in the Darkness’ heel wat nieuwe informatie aan het licht komt en heel wat getuigen voor het eerst hun ervaringen met de van kindermisbruik verdachte miljardair delen. Onder meer zijn persoonlijke chauffeur, zijn rechterhand op zijn ranch in New Mexico en voormalig adjunct-sheriff John Mark Dougan - die destijds binnenviel bij Epstein - komen aan het woord.

‘Epstein: Devil in the Darkness’ is een 12-delige reeks die beweert dieper te graven dat tot nu toe werd gedaan, door verschillende leden van Epsteins intieme kring aan het woord te laten. In de podcast getuigen sommigen onder hen voor het eerst over hun ervaring, en bieden ze zo een blik in het donkere leven van de miljardair. Ook worden de laatste dagen en weken van Epstein onder de loep genomen, en leggen de makers naar eigen zeggen zijn parcours van misdaden en doofpotoperaties bloot.

Al jaren aan de gang

“Jeffrey had een bijnaam gekregen: de pedo”, steekt zijn privéchauffeur van wal. “Omdat hij mij ‘zijn’ jonge meisjes altijd liet ophalen. En dit was al jaren voordat hij werd gearresteerd. Het was eerst eerder een grap, zo van: ‘Ja, ik ga de pedo weer oppikken’. Ik denk niet dat ik echt kon geloven wat er speelde, ook al is dat de waarheid en is dat wel degelijk wat er gebeurde.”

“De manier hoe ik over Epstein denk, is dat hij me aan John Gotti (een beruchte Amerikaans misdadiger, hij was de baas van één van de vijf grote New Yorkse maffiaorganisaties, red.) deed denken. Hij kon doen wat hij wilde, wanneer hij maar wilde”, gaat de chauffeur verder. “Niemand kon hem raken omdat hij geld en veel invloed had. En hij had de vuile was van zijn contacten in zijn bezit. Hij was in staat alles te beheersen en te manipuleren, omdat iedereen bang voor hem was. Niemand die wil dat die dingen naar buiten komen.”

(lees verder onder de foto)

Masseuses geronseld

Ook de rechterhand van de miljardair, die tewerk werd gesteld op zijn miljoenenranch in de Amerikaanse staat New Mexico, spreekt zich uit. Zij zegt dat ze jonge masseuses moest ronselen voor Jeffrey, mede onder leiding van Ghislaine Maxwell, de dochter van wijlen berucht mediatycoon Robert Maxwell. “Er waren die foto’s”, blikt de assistente terug. “Ghislaine dacht dat ze een behoorlijke fotograaf was. Er waren foto’s van borsten, en ik herinner mij ook beelden van twee jonge meisjes in een badkuip. Ze waren naakt.”

“Het enige wat mij te doen stond was ervoor zorgen dat ik een bestand had van masseuses die binnen enkele ogenblikken bereid waren om te komen, als Jeffrey daar om vroeg. Ze moesten jong en aantrekkelijk zijn, en mochten geen zichtbare piercings of tatoeages hebben”, klinkt het. “Later werden ze rijkelijk gecompenseerd voor de lasten die ze moesten dragen.”

‘Verdwenen bewijs’

En dat is er nog de exclusieve getuigenis van John Mark Dougan, de voormalige adjunct-sheriff van Palm Beach County. De sheriff meent dat hij in de gaten gehouden wordt door de Britse MI6, omdat hij naar eigen zeggen directe kennis heeft over de geheime dvd’s van Epstein. Die zouden beelden bevatten uit de slaapkamers op zijn landgoed, waar overal meerdere camera’s werden geïnstalleerd.

“Hij hield altijd gegevens bij van iedereen. Hij bewaarde alles. De politie van Palm Beach wist dus dat er duizenden en duizenden van deze tapes en dvd’s waren. Alleen - en dit is wat het erg interessant maakt - toen wij binnenvielen en op zoek gingen naar die bewijzen, bleel alles spoorloos verdwenen.” Dougan is ervan overtuigd dat Epstein de elite de lakens liet delen met minderjarige vrouwen, zodat die mensen later konden worden gechanteerd. “De vraag die u dus zou moeten stellen is: wie wist maar al te goed dat deze zoektocht op til stond?”

De onthullende podcast is onder meer te beluisteren via deze link.

