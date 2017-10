Priscilla Presley weg bij Scientology? "Klopt niks van" Redactie

07u30

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Priscilla Presley is nog altijd lid van de Scientology Kerk. De ex-vrouw van Elvis liet via haar woordvoerder aan People weten dat er niets waar is van het verhaal dat zij de controversiële kerk de rug heeft toegekeerd.

De Daily Mail schreef zondag dat de 72-jarige aan vrienden had beweerd dat ze "klaar was" met Scientology en na veertig jaar uit de organisatie stapte. Dat zou in navolging zijn geweest van dochter Lisa Marie, die in 2014 met de kerk zou hebben gebroken. Het enige kind van Priscilla en Elvis heeft daar nooit publiekelijk uitspraken over gedaan.

Priscilla zou bij Scientology terecht zijn gekomen via John Travolta, die haar steunde na de dood van Elvis in 1977. John is nog steeds lid van de kerk, net als veel andere Hollywoodsterren onder wie Tom Cruise en Elisabeth Moss.

De beweging is onderwerp van de serie Scientology And The Aftermath van actrice en oud-lid Leah Remini. In de serie, die vorige maand werd bekroond met een Emmy, laten de Leah en andere voormalig Scientologyleden zich zeer kritisch uit over de kerk.