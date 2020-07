Priscilla Presley ingestort na zelfmoord kleinzoon: “De donkerste dagen van ons leven” TDS

23 juli 2020

13u30

Bron: ANP 0 Celebrities Priscilla Presley (75) heeft zich via de sociale media voor het eerst uitgelaten over Priscilla Presley (75) heeft zich via de sociale media voor het eerst uitgelaten over de dood van haar kleinzoon Benjamin . Volgens de ex-vrouw van Elvis gaat haar familie door “de donkerste dagen van hun leven”.



Benjamin was de enige zoon van Priscilla’s dochter Lisa Marie (52). Op z’n 27ste maakte hij op 12 juli een einde aan zijn leven. Zijn oma stelt dat ze nog niet over de schok heen is. “Alle mogelijke antwoorden op het waarom blijven maar door mijn hoofd spoken”, schrijft Priscilla op Twitter en Facebook. “Elke dag word ik wakker en hoop ik dat het iets beter gaat. Maar dan denk ik aan mijn dochter en haar pijn, ze is zo’n liefhebbende moeder. En aan Bens vader Danny, die helemaal kapot is.”

Volgens Priscilla hebben ook Benjamins jonge halfzusjes Harper en Finley het erg moeilijk, “want ze waren ontzettend gek op hem” en was zijn zus, actrice Riley Keough, ontzettend close met hem. De 75-jarige eindigt haar post met een boodschap aan haar kleinzoon: “Rust in vrede Ben, we hebben zoveel van je gehouden.”

‘Geen woorden voor’

Ook Riley Keough (31), kleindochter van Elvis Presley, is in diepe rouw om het overlijden van haar broer. “De ochtenden zijn het moeilijkst. Ik ben vergeten dat je weg bent”, schreef zij in een emotioneel bericht aan Benjamin. “Ik kan niet huilen omdat ik bang ben dat ik nooit meer zal stoppen. Een pijn die nieuw is voor mij.”

“Jij. Er zijn geen woorden voor jou. Engel komt het dichtst in de buurt”, vervolgde ze. “Puur licht. Kleine Broertje. Beste vriend. Wilde man. Intellectueel. Getuige van mijn leven. Zielsverwant. Te gevoelig voor deze harde wereld. Ik hoop dat je me de kracht geeft om het gigantische gat dat je in mijn hart hebt achtergelaten te helen. Ik hoop dat je me de kracht geeft om te eten. Ik hoop dat je door liefde wordt omarmd. Ik hoop dat je mijn liefde voelt. Ik hoop dat je God voelt. Jij bent God. Ik kan niet geloven dat je me hebt verlaten. Niet jij, lieve Ben Ben. Iedereen behalve jij. Ik denk dat dit echt liefdesverdriet is. Ik hoop dat we elkaar weer mogen ontmoeten.”

