Prins Harry kickte vroeger op poster van Halle Berry, en dit denkt de actrice daar zelf van

30 augustus 2018

16u09

Halle Berry heeft gereageerd op een opgedoken foto van prins Harry. Op de foto staat de destijds achttienjarige Britse royal op zijn studentenkamer op Eton College en wie een scherp oog heeft ziet een poster van de Amerikaanse actrice aan de muur hangen.

"Ok PrinceHarry, ik zie je," twitterde ze, met toevoeging van de hashtag HalleBerryPosta, een tekst van Missy Elliotts hit Work It uit 2002. Naast Berry heeft Harry nog een aantal andere foto's van dames in bikini op zijn muur. Andere attributen in de koninklijke kamer zijn fotoboeken, een collectie van theekopjes en een elektrische tandenborstel.

Ook staat er een zwart-witfoto van zijn moeder, prinses Diana, op zijn bureau. Harry was twaalf jaar oud toen zijn moeder stierf door een auto-ongeluk in Parijs, vrijdag 21 jaar geleden.