Prins Harry en Ed Sheeran slaan handen in elkaar voor Mental Health Day: “Wij zijn ros en moeten voor elkaar opkomen” MVO

10 oktober 2019

09u38 0 Celebrities De twee bekendste roodharigen van Groot-Brittannië, prins Harry en zanger Ed Sheeran, zijn een samenwerking aangegaan. Dat blijkt uit een video die Sussex Royal, het officiële account van Harry, en Ed Sheeran zojuist op Instagram hebben geplaatst.

In het filmpje belt Ed Sheeran aan bij Harry, die de deur opendoet en Sheeran hartelijk welkom heet. “Alsof ik in de spiegel kijk”, grapt Harry terwijl hij de zanger de hand schudt. Uit het filmpje blijkt dat de twee samenwerking rond World Mental Health Day. Vandaag is de ‘internationale dag voor psychische gezondheid’, maar in Groot-Brittannië is er al de hele week aandacht voor het onderwerp. Zo waren Harry en zijn vrouw Meghan, zijn broer prins William en zijn vrouw Kate ook te horen in een video waarin een nieuwe campagne rond mentale gezondheid werd gelanceerd.

“Ik vind dit een heel belangrijk onderwerp”, aldus Harry tegen Ed. “En het zou fijn zijn als jij daar een liedje over kon maken." Ed reageert meteen: “Zeker, dat is precies wat ik wil doen.” Het gaat echter om een ludiek filmpje, waarin Ed doet uitschijnen dat hij denkt dat het over roodharigheid gaat. “Ik vind dat mensen zoals wij voor onszelf op moeten komen”, klinkt het. “Rosse mensen worden altijd gepest.” De video eindigt wél met een serieuze boodschap: “Kijk uit of je iemand in je omgeving ziet die misschien afziet in stilte, ook bij vreemden. We doen dit samen.”

Prins Harry is vaker openhartig geweest over zijn eigen worstelingen. Zo vertelde hij in 2017 dat hij hulp had gezocht bij een psychiater voor het verwerken van de dood van zijn moeder, Lady Diana. Tijdens een reis onlangs in Zuid-Afrika vertelde hij dat hij soms niet uit zijn bed kan komen, omdat hij dan blijft malen over alle problemen in de wereld.