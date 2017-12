Primeur: Tania Dexters slaat nieuwe toyboy aan de haak TDS

18u00 0 Christel Snauwaert Celebrities Er hangt elektriciteit in de lucht in het showbizzwereldje. Tanja Dexters heeft, minder dan een jaar na haar breuk met haar Italiaanse toyboy en jetsetter Ignazio Moser (24), een nieuw jong ding aan de haak geslagen. De 22-jarige West-Vlaamse basketballer Gillian Schouteet doet ex-miss Tanja voortaan zweven.

De passie en liefde spatte er vanaf toen Tanja haar jonge verovering Ignazio Moser in de media voorstelde, nu bijna een jaar geleden. Hij leek haar grote steun en toeverlaat te zijn, na de pijnlijke breuk met Miguel Dheedene in 2016. "We delen dezelfde passies: mooie auto’s, feesten, genieten, avontuur, glamoureus leven, vrijen", klonk het. Enkele maanden later was het sprookje evenwel alweer uit, en leek Tanja moederziel alleen achter te blijven. De ex-miss bracht de kerstdagen vorig jaar alleen door, en voor oudjaar trok ze met Valentina en een vriend op citytrip.

Inspecteur bij politie

Dit jaar heeft Tanja ongetwijfeld een beter oog in de nakende feestdagen. Ze is dan ook opnieuw verliefd, en wel op Gillian Schouteet. Met zijn 22 jaar een nog jonger heerschap dan de Italiaanse Moser. Al is de kans groot dat Gillian er een minder extravagante levensstijl op nahoudt: hij is als inspecteur bij de politie aan de slag bij het interventiekorps van Knokke-Heist, en draagt zijn job hoog in het vaandel.

Gillian maakt overigens ook furore als basketballer, in 1ste landelijke. Tanja's nieuwe lover heeft een opleiding topsport afgewerkt in Leuven. Hij is afkomstig van het West-Vlaamse Sijsele, maar speelt al een tijd voor Sgolba Aalter. Op en naast het veld steekt hij zijn liefde voor La Dexters trouwens niet onder stoelen en banken, want Tanja werd al gezien in de tribune. En ook een aanmoedigende zoen - of enkele - en plein public is geen enkel probleem voor de twee.

Verborgen online

Hoe open ze hun liefde ook mogen tonen in het dagelijkse leven: op het internet lijkt Tanja haar Gillian liever (nog) te willen verbergen. De basketballer is niet actief op de sociale media, en ook Tanja houdt hem vakkundig uit de schijnwerpers online. Geen verwijzing naar een nieuwe romance, geen innige foto of romantisch verhaal op Instagram, niets. Ook op Snapchat, waar Tanja niet bepaald verlegen zit om de ins en outs van haar leven te delen, kregen we Gillian nog niet te zien. Omdat het toch nog te pril is? Dat zal de toekomst ongetwijfeld uitwijzen.

Christel Snauwaert

Christel Snauwaert

Christel Snauwaert