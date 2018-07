Prijs op het hoofd van Marokkaanse ‘Crimi Clowns’-acteur Redactie

24 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Criminelen bij de vleet in ‘Crimi Clowns’, de serie van Luk Wyns. Eén van hen, de Marokkaans/Antwerpse ex-acteur M.E., lijkt ook in het echt niet zuiver op de graat. Luk (59) kan bijna niet geloven dat de jongeman van ernstige drugsfeiten wordt verdacht.

Hallucinante taferelen zijn het. De auto van gewezen acteur M.E. werd voor zijn huis in Hove in brand gestoken. En onbekenden openden het vuur op zijn wokrestaurant in de Antwerpse Abdijstraat. Meerdere kogels doorzeefden de ruiten en rolluiken. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. De zaak was dan ook al maanden gesloten.

M.E. lijkt nauw betrokken te zijn in een drugsoorlog. De feiten die hem worden aangewreven, zijn alleszins niet mals. Hij is een verdachte in een grootschalig onderzoek naar cocaïne-invoer via de haven van Antwerpen. Daar komt nog eens bij dat mensen uit het drugsmilieu hem ervan betichten 120 kilo cocaïne van hen te hebben gestolen. Op Facebook hebben zij zijn foto verspreid met het dreigement: ‘Opgelet! Drugsinvoerder. 120 kilo cocaïne gestolen. 100.000 euro beloning, levend of dood. M.E. alias Crimi Clown.’

