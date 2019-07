President Trump zet zich persoonlijk in voor vrijlating A$AP Rocky RL

20 juli 2019

04u42

Bron: AD.nl 0 Celebrities De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich persoonlijk ingezet voor de zaak van A$AP Rocky. De Amerikaanse rapper zit sinds begin deze maand vast in Zweden op verdenking van mishandeling. Trump heeft gezegd dat hij aan de Zweedse minister-president Stefan Löfven gaat vragen naar de reden van de opsluiting.

“Ik heb zojuist met Kanye West gesproken over de detentie van zijn vriend A$AP Rocky’’, twitterde Trump vrijdagavond. “Ik zal de zeer getalenteerde premier van Zweden bellen om te zien wat we kunnen doen om A$AP Rocky te helpen. Veel mensen willen graag dat dit snel wordt opgelost!’’



Een snelle oplossing ligt echter niet voor de hand. Vrijdag is juist het voorarrest van A$AP verlengd. Hij zit nog tot zeker 25 juli vast. De rapper, wiens echte naam Rakim Mayers is, zou begin deze maand betrokken zijn geweest bij de mishandeling van twee mannen in Stockholm. Zelf zegt A$AP dat hij juist het slachtoffer was, het duo zou de rapper hebben lastiggevallen.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

First Lady

De zaak heeft de aandacht getrokken van een hoop beroemdheden, onder wie Sean ‘Diddy’ Combs, Justin Bieber, Shawn Mendes, Jada Pinkett Smith, Nicki Minaj en Kim Kardashian. Ook First Lady Melania Trump houdt zich inmiddels met de rapper bezig. Zij liet journalisten vrijdag weten samen te werken met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,We hopen hem zo snel mogelijk thuis te krijgen.’’



Volgens A$APs manager zat de rapper onder 'inhumane' omstandigheden vast in Zweden. Het Witte Huis zou, onder druk van Kanye en zijn vrouw Kim Kardashian, inmiddels hebben gezorgd voor betere omstandigheden. Die berichten worden door de Zweedse autoriteiten echter tegengesproken. Zij stellen dat het Witte Huis en Trump helemaal niets te zeggen hebben in Zweden.



Kim Kardashian bedankte Trump via Twitter, samen met ‘iedereen die betrokken is bij de inspanningen om zo A$AP Rocky en zijn twee vrienden te bevrijden’. “Je inzet voor justitiehervorming wordt enorm gewaardeerd”, schreef ze.

Thank you @realDonaldTrump , @SecPompeo, Jared Kushner & everyone involved with the efforts to Free ASAP Rocky & his two friends. Your commitment to justice reform is so appreciated 🙏🏼🤞🏼 https://t.co/Ym1Rzo5Z6c Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link

Aandacht afleiden

“Veel, heel veel leden van de Afro-Amerikaanse gemeenschap hebben mij, vrienden van mij, gebeld en gevraagd of ik zou kunnen helpen. Dus persoonlijk ken ik A$AP Rocky niet, maar ik kan je vertellen dat hij enorm veel steun geniet uit de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in dit land’', zei Trump.

Tegenstanders van Trump zien alle aandacht voor de zaak als een uitgelezen kans voor Trump om de aandacht af te leiden van de kritiek op zijn aanvallen tegen vier gekleurde Democratische congresvrouwen. Hij adviseerde ze terug te keren naar hun eigen land als ze kritiek hebben op de Verenigde Staten. Alle vier zijn Amerikaanse staatsburgers.