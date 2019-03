Presentatrice van veelbesproken R. Kelly-interview: “Ik had verwacht dat hij toch berouw zou tonen” SD

08 maart 2019

14u30

Bron: People 0 Celebrities Deze week interviewde presentatrice Gayle King (64) de in opspraak geraakte zanger R. Kelly (52), de beelden van de alles ontkennende Kelly gingen de wereld rond. Terugkijkend op het interview, en toont King zich teleurgesteld over Kelly’s opgewonden en emotionele reactie op haar vragen.

“Hij was van streek door een paar vragen. Hij was een beetje geïrriteerd, maar dat is ok", vertelde Gayle King in een interview met Stephen Colbert in ‘The Late Show’. Toch was King, die ook al jaren erg goed bevriend is met Oprah Winfrey, wat teleurgesteld in zijn antwoorden. “Hij bleef maar zeggen dat hij niets fout gedaan had en dat de fout bij de vrouwen lag. Toen zei ik: ‘Dus al deze vrouwen liegen, maar jij niet?’ Dat tart gewoon alle logica”, vertelde de journaliste.

“Toen ik aan het interview begon, besefte ik dat hij niet ging zeggen: ‘Kijk Gayle, je hebt gelijk. Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan.’ Maar op een bepaald niveau had ik wel verwacht dat hij toch een moment van bezinning zou hebben, dat hij berouw zou tonen.” Ze vervolgde: “Het werd erg verontrustend voor me om hem echt uit elkaar te zien vallen. Ik had het idee dat we getuige waren van het uiteenvallen van een man met een inzinking. Dat is nooit goed om te zien, nooit.”

Kelly wordt verdacht van het misbruik van vier mensen, waaronder drie minderjarigen. Hij zit momenteel in hechtenis wegens een forse alimentatieschuld.