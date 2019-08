Presentator doet boekje open: “Mariah Carey eiste 12 puppy's in kleedkamer” TDS

26 augustus 2019

09u59

Bron: ANP/Eigen Berichtgeving 0 Celebrities De geruchten dat Mariah Carey (49) hoge eisen stelt aan haar kleedkamer voor optredens, doen al jaren de ronde. Maar volgens de Australische presentator Ian Dickson had de zangeres ooit een wel heel bijzondere voorwaarde voordat ze zou verschijnen in een tv-show.

Mariah zou langskomen in een Britse talkshow en liet van tevoren wel even weten in welke staat haar kleedkamer moest zijn. “Een van de verzoeken die we van haar team kregen, voordat ze zou optreden bij de zender, was dat er in haar kleedkamer twaalf witte labradorpuppy’s moesten zitten”, vertelde Ian lachend in het programma Celebrity Name Game.

Divagedrag

Over de zangeres wordt vaker gefluisterd dat ze een behoorlijke diva is achter de schermen. Zo zou ze altijd dezelfde temperatuur willen in haar kleedkamers en zou haar personeel de dag voor een concert enkel met briefjes en gebaren met haar mogen communiceren zodat ze haar stem kan sparen.

Wanneer ze ergens moet optreden zijn bovendien enkel kogelvrije SUV’s goed genoeg voor Mariah. Ze wil ook 85 man personeel, kunnen kiezen uit suites van verschillende hotels, het fitnesscentrum voor zich alleen, voor haar tweeling een overdekte speeltuin waar geen andere kids zijn, eten en drinken à volonté, enkel champagne van Cristal, een wellnesscentrum met jacuzzi, sauna’s, masseuses en een zwembad waarin ze na een optreden met haar entourage kan relaxen.