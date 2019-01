Presentator Andy Cohen verwacht een zoontje via draagmoeder: “Ik kan niet wachten om hem te ontmoeten” KD

01 januari 2019

15u15

De Amerikaanse talkshowpresentator Andy Cohen (50) verwacht een zoon. Andy vertelde het nieuws in gesprek met Anderson Cooper tijdens een nieuwjaarsspecial op CNN.

"Het wordt een jongen en ik moet je vertellen: ik kan niet wachten hem te ontmoeten", zei Cohen, presentator van ‘Watch What Happens Live’. "Dit wordt het mooiste jaar voor mij." Cohen had in december al aangekondigd dat hij een kind verwacht via een draagmoeder. Het kindje wordt begin 2019 verwacht.

"Toen ik opgroeide had ik nooit gedacht dat het voor een homoseksuele man mogelijk zou zijn een gezin te stichten", zei Cohen. "En nu zijn we in 2019 beland en is alles mogelijk. Ik heb een geweldige draagmoeder die ik erg dankbaar ben.”

Cohen erkent dat hij er lang over heeft gedaan om te besluiten dat hij vader wilde worden. "Tegen de tijd dat het mogelijk was had ik zoveel plezier in mijn leven. Maar hier ben ik, ik werd dit jaar vijftig. Het duurt bij sommige mensen soms wat langer om dit te bereiken.”