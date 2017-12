Premier Michel: "Ik slaap in het bed van Jean-Luc Dehaene" TDS

18u37

Bron: QMUSIC 1 QMUSIC Celebrities Vorige week was Charles Michel te gast bij Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Hij beantwoordde in de studio de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf voor hun podcast. De premier vertelde openlijk over zijn onverwachte aanstelling als premier, over zijn partner Amélie en over zijn ambtswoning in Brussel.

"Waar woont Charles Michel?" is één van de 10 vragen die het meest gegoogeld worden. “Ik woon in Waver, in Limal om precies te zijn", vertelt Michel. "Maar voor mijn job slaap ik ook een paar keer per week in de ambtswoning in Brussel. Dat is nodig gezien de omstandigheden, bijvoorbeeld met de situatie qua veiligheid. We hebben moeilijke momenten gekend en toen was het nodig om hyperalert te blijven en zo is het gemakkelijk om zeer snel te kunnen reageren indien nodig.”

In het verleden hebben ook al heel wat andere eerste ministers hun intrek genomen in de ambtswoning zoals o.a. wijlen Jean-Luc Dehaene. Maarten vroeg zich dan ook af of de premier er ooit al heeft bij stilgestaan dat hij in hetzelfde bed slaapt waar ooit Dehaene heeft in gelegen. “Ik heb daar inderdaad al aan gedacht. Ik heb het bed niet vervangen en ik heb ook niets opnieuw ingericht. Ik gebruik de ambtswoning gewoon zoals die was”, lacht de premier. “Ik voel me er wel niet thuis, want het is zoals slapen op mijn bureau.”

Gaat premier Charles Michel trouwen?

Heel wat Vlamingen zijn benieuwd naar het privéleven van de premier, want één van de meest gegoogelde vragen is: wie is de vrouw van Charles Michel? De eerste minister sprak bij Maarten en Dorothee vol lof over zijn vriendin Amélie Derbaudrenghien. “Amélie is enorm belangrijk in mijn leven. Ik heb haar een paar jaar geleden in een professionele omgeving leren kennen toen ik nog minister van Ontwikkelingssamenwerking was. Ze is een zeer elegante en warme persoon en ik heb veel geluk met haar, moet ik zeggen.”

Een romantisch avondje op restaurant zit er voor hen jammer genoeg niet vaak in. “Ik probeer af en toe op restaurant te gaan met mijn vrouw, maar gezien de drukke agenda is dat zeer ingewikkeld”, aldus de premier. “Misschien moet ik één avond per week reserveren voor mijn vrouw en kinderen, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Dat gebeurt meer spontaan, maar veel te weinig." Of hij ooit wil trouwen, wil hij liever niet zeggen: “Dat is een antwoord dat ik voor mijn partner ga reserveren.”

Premier Charles Michel vierde premierschap met fles wijn en pasta

Hoe is Charles Michel verkozen? Charles Michel is intussen al drie jaar premier, maar hij had nooit verwacht dat hij zou verkozen worden. Zijn verkiezing moest dan ook gevierd worden en dat deed hij op zijn eigen manier. “Ik herinner mij de minuten en uren nadat ik benoemd werd. Die waren nodig voor mij om een beetje op mijn effen te komen. We hebben uiteindelijk met een paar vrienden pasta besteld en we hebben een goede fles rode wijn geopend en een glas gedronken”, lacht hij.

Het volledige gesprek met de premier is vanaf nu te beluisteren op de website van Qmusic.

QMUSIC

QMUSIC