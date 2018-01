Première 'Patser': van straat geplukte acteurs leerden Matteo Simoni straattaal, hij gaf hen acteerles MVO

19 januari 2018

06u45

Bron: Celebrities 0 Celebrities "Mijn voorbereidingen voor de rol van straatboef Adamo waren erg intens, zeker in vergelijking met vorige rollen," aldus Matteo Simoni. "Ik ben gecoacht door Nabil en Saïd, die de rollen van Volt en Yasser spelen in de film. We zijn goede vrienden geworden."

"Zij leerden me wat het is om als Marokkaan op te groeien in het Kiel, in Borgerhout, wat het is om in een tamelijk rechtse samenleving te leven", gaat hij verder. "Hoe het is als religie een grote rol speelt in uw leven... Ze leerden me ook wat het is om iemand te worden in deze maatschappij. Want al gaat de film misschien over drugs, voor mij gaat het vooral over iemand die iets wil betekenen in de maatschappij, die respect wil krijgen van de mensen rondom hem."

Geen Marokkaan

Het was voor Simoni geen sinecure om de straattaal en Marokkaanse woorden aan te leren. "Qua basis is het taaltje van patser Adamo Antwerps, wat me wel wat bang maakte, want tot nu toe heb ik altijd Limburgers gespeeld. Ik heb op bepaald moment met de regisseurs gebeld, toen ze in de VS verbleven, om te vragen of ze het wel zagen zitten met mij, want ik zou nooit een Marokkaan worden, wat ik ook probeerde. Ze hebben me hun vertrouwen gegeven. Het was wel iedere dag zweten om de tekst uit mijn mond te krijgen. Ik heb een paar keer in mijn broek gepist om me de taal eigen te maken."

Voorts moest Matteo in zee met jongeren die geen acteerervaring hadden. "We hebben veel van mekaar geleerd. Zij hebben mij opgetild", zegt Simoni. " Mijn rol staat of valt met de mensen rondom mij. Ik ben Billal en Adil enorm dankbaar dat ze mij deze rol laten spelen, dat ik dit kan laten zien."

"Het was een intens, heftig project. Met Billal en Adil werken is ook hard zwoegen. Ze zijn zeer veeleisend, maar ze weten ook goed wat ze willen bereiken. Adil werkt meer op het scenario en Billal is meer met het beeld bezig. Het is een goed yin- en yang-gegeven tussen die mannen. Zij en ikzelf, we hebben mekaar ook uitgedaagd, want doordat ik wat ervarng heb opgedaan kom ik nu wat meer op voor mijn mening. We hebben dus vaak gebotst, maar het heeft tot een goed resultaat geleid, denk ik. Het is een echte auteursfilm geworden. De film geeft Adils en Billals ademhaling weer."

Antwerpen, drugsstad

Wat vindt Simoni van de manier waarop de stad Antwerpen wordt geportretteerd in de film, Antwerpen wordt er de cokehoofdstad van Europa genoemd? "Het is niet Antwerpen op z'n best, maar ik vind het goed dat het een film is die chargeert, die tegen schenen schopt en dingen uitvergroot. We moeten niet altijd tussen de lijntjes kleuren. Het is goed dat een film ook een politieke dimensie heeft en zo discussie uitlokt."

Junes Lazaar is een danser (naam ooit deel aan 'So You Think You Can Dance') en rapper, maar door deze film dus ook een patser en een acteur. "Ik was redelijk onzeker als acteur", zegt de Antwerpse jongeman met Marokkaanse roots. "Maar de stress is na een week weggevallen. Naarmate ik in mijn rol kwam. En ik voelde me snel als in een familie opgenomen bij de filmcrew. Ik heb gezweet, maar het was 'awesome', ik heb er heel veel uit geleerd en ik wil zeker blijven acteren, als ik daarvoor de kans krijg."

Nora Gharib

Zelfde geluid bij Nora Gharib. Zij speelt op verbluffende wijze de rol van 'stoere chick' en soulmate van Adamo (Matteo Simoni). Ze greep naast de rol van nieuwe K3 op VTM, maar Adil El Arbi bood haar daarna de vrouwelijke hoofdrol van patser-groupie Badia aan. "Ik dacht dat ik na mijn deelname aan 'K3 zoekt K3' in een zwart gat zou vallen, maar dat is dus best meegevallen", blikt ze vandaag terug. "Ik kon nergens beter terechtkomen dan bij Billal en Adil", zegt Charib. "Zij weten beter dan wie ook hoe ze moeten omgaan met iemand zonder acteerervaring. Nu heb ik wel de smaak te pakken en ik hoop in de entertainmentsector mijn weg te vinden."

"Ik heb veel geleerd van Matteo", zegt Nora Charib nog. "Bewust en onbewust. Ik zag dat hij ook na de opnames op de set in zijn rol bleef en dat ging ik dan ook doen. Ik sprak thuis mijn man aan zoals Badia in de film deed. Van Matteo leerde ik ook hoe je met een kleine tic je personage meer kleur en inhoud kan geven." Intussen is Nora Gharib, die een diploma van schoonheidsspecialiste heeft, actief als 'vlogger' en 'influencer' op YouTube (16.000 volgers) en Instagram (62.000 volgers).

Over het beeld dat wordt opgehangen van haar stad, Antwerpen, zegt ze: "Ik denk dat 'Patser' een realistisch beeld ophangt, maar niet alleen de voorkant van de stad wordt getoond, ook wat speelt achter de schermen. Ik denk ook dat de film misschibn ook een beter beeld schetst van bepaalde bevolkingsgroepen. Ik denk dat mensen meer begrip zullen krijgen voor elkaar door het beeld dat van de verschillende groepen in de samenleving wordt geschetst."