Post Malone gelooft in UFO’s: “Ik heb ze al vaak gezien” BDB

01 augustus 2020

11u07

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Post Malone (25) gelooft in buitenaards leven. Dat vertelde de zanger in de podcast The Joe Rogan Experience. “Ik zag voor het eerst een UFO in New York toen ik 16 was.”

Malone verbleef tijdens z’n eerste waarneming bij z’n tante en oom. “Ze waren erg streng en ik moest op tijd naar bed”, aldus de zanger. “Toen m’n neef en ik rond 22 uur uit het raam keken, zagen we een licht dat bleef hangen en plots uitging. Ik kon m'n ogen niet geloven.”

Sindsdien zag Malone al verschillende keren een vliegende schotel, onder andere in Utah en z’n vroegere woonplaats Tarzana. “Het leek op een typisch krachtveld, een soort koepel in een cirkel. Eén keer hebben m’n vrienden het ook gezien.” Verder gaf de zanger in de podcast toe dat hij ook in het bestaan van geesten gelooft.