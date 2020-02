Post Malone deelt 50.000 dollar uit in nachtclub: “Ik was dronken” BDB

05 februari 2020

12u18

Bron: TMZ 1 Celebrities Een avondje uitgaan kan je geld opleveren. Of toch als Post Malone (24) in de buurt is. De rapper deelde in de exclusieve nachtclub E11EVEN in Miami maar liefst 50.000 dollar (ruim 45.000 euro) uit. “In de toekomst zal ik m'n geld beter besteden”, zei hij na afloop.

De grote som geld werd afgelopen weekend in drie dozen binnengebracht in de club. Daarna deelde de rapper de biljetten uit aan zijn aanwezige vrienden. De beelden van z’n genereuze daad gingen meteen viraal.

Post Malone really took out $50K in singles n threw it in the club last night 😳😳 pic.twitter.com/exGGk4WTVk DJ Akademiks(@ Akademiks) link

Omdat op de dozen met geld ‘Bud Light’ stond, twijfelden sommigen of de dollars wel echt van Post Malone waren. Aan entertainmentwebsite TMZ bevestigde de rapper dat dat wel degelijk het geval was. “Het was in een dronken bui”, legde hij z’n opmerkelijke actie uit. “Vroeger liet ik me nogal eens gaan in een stripclub. Maar eigenlijk ben ik zo’n type niet meer. Dus daarom geef ik mijn geld liever aan mijn vrienden. Nee, het was niet niets wat ik uitgedeeld heb. In de toekomst zal ik zeker iets beters met het geld dat ik verdien doen.”

Al liet de rapper ook fijntjes weten dat hij dat weekend toch meer verdiend had. Volgens enkele nieuwswebsites kreeg Malone ongeveer 1 miljoen dollar voor enkele optredens tijdens het Super Bowl-weekend. Tja, dan is 50.000 dollar peanuts natuurlijk.