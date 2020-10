PORTRET. Zo leven de Obama’s nu: “Ik denk dat onze kinderen ons kotsbeu zijn” TDS

06 oktober 2020

18u00

Bron: You Magazine 0 Celebrities De coronacrisis was hun grote zegen. Tussen het schrijven van memoires, het inblikken van een podcast, toespraken geven en het opnemen van een docu, hebben Barack (59) en Michelle (56) Obama - die net hun 28ste huwelijksverjaardag vieren - amper tijd kunnen spenderen met hun dochters Malia (22) en Sasha (19), die aan de universiteit studeren. Maar toen ging de wereld op slot en moest iedereen binnenblijven. De Obama’s omarmden de lockdown, en na maanden in afzondering hebben ze ons één ding geleerd: de voormalige Amerikaanse president en zijn vrouw zijn ‘doodgewone’ mensen. Het leven zoals het is, na het Witte Huis.

“Al 28 jaar met deze” - dat schrijft Michelle Obama op Instagram, waar ze een romantische foto deelde met haar wederhelft. “Ik hou van Barack vanwege zijn glimlach, zijn karakter en zijn medeleven. Zo dankbaar dat ik hem als partner heb bij alles wat het leven ons te bieden heeft.”

Dat ‘aanbod’ is op dit moment echter beperkt, gezien de coronacrisis de wereld maar in z’n greep blijft houden. Nog steeds wordt overal opgeroepen om de maatregelen te volgen en voldoende aftand te houden, en dat is ook voor de Obama’s niet anders. Al mag het duidelijk zijn: Barack en Michelle hebben het helemaal gehad met de pandemie. “Ik denk dat onze kinderen ons een beetje beu zijn. Wat prima is, want ook wij hebben het behoorlijk gehad met hen”, knipoogt Michelle. De voormalige First Lady geeft daarnaast toe dat Malia en Sasha “niet langer tevreden zijn” om onder één dak met hun ouders te wonen.

De Obama’s vertellen openhartig hoe ze reageerden toen de crisis uitbrak: Michelle en Barack genoten van de lange dagen die ze in hun villa in Washington DC konden spenderen, terwijl hun dochters zich terugtrokken op hun kamers om zich te focussen op hun studie. “De meisjes hadden in het voorjaar nog volop lessen. Wij werkten een beetje, om nadien te sporten. En ‘s avonds kwamen we allemaal samen”, zegt Michelle. “We hadden leuke bezigheden - we dronken cocktails, werkten aan een puzzel of speelden gezelschapspelletjes. Toch hadden we ook enkele verplichte activiteiten, zoals een tentoonstelling waar we allemaal heen gingen om te aquarellen en onze schilderwerkjes aan elkaar te laten zien.”

Honger naar normaal

Ook Barack smeedde een band met zijn dochters. “Hij leerde de meisjes een potje kaarten, dus nu is er sprake van een genadeloze competitie”, lacht Michelle. “Als deze quarantaine er niet was geweest, hadden ze nooit de tijd genomen om te leren kaarten met hun vader.” De gewezen president luisterde daarnaast ook graag naar muziek met zijn dochters: hun favoriete nummers zijn ‘My Future’ van Billie Eilish en ‘Could You Be Loved’ by Bob Marley and the Wailers.

“Maar dat was tijdens de eerste dagen”, aldus Michelle nog. “Dat was voordat het bij de meisjes begon te jeuken om weer normaal te kunnen leven. De zaken verbeterden voor het gezin toen ze hun koffers pakten en vertrokken naar hun landgoed in Martha’s Vineyard (Een eiland in Massachusetts, red.), waar ze “wat meer rond konden dwalen.” “En dat was goed, want het hielp om de sleur te doorbreken. Nu zijn de kinderen weer bezig met videolessen, ze doen het op afstand. En ze vinden het niet langer leuk om bij ons te zijn.”

‘Ze houden zich gedeisd’

Malia Obama zit momenteel in haar vierde jaar aan de Harvard University en heeft online examens afgelegd. Terwijl de University of Michigan, waar Sasha is ingeschreven, de studenten alsnog heeft uitgenodigd om terug te keren naar de campus. Al is dat voorlopig niet aan de orde: “Het is nog niet helemaal veilig om terug te keren”, zegt Michelle. “Ik ben gewoon blij dat ze zich gedeisd houden,” zegt ze. “Zelfs als ze mij intussen beu zijn.”

Michelle en Barack blijven hun dochters fel beschermen en streven ernaar ze uit het publieke oog te houden. De voormalige First Lady ondervond aan den lijve alle uitdagingen van het ouderschap in het Witte Huis, dat gekenmerkt wordt door assistentes, dienstmeisjes en agenten van de geheime dienst. Maar ondanks de uitdagingen en beperkingen zijn Malia en Sasha uitgegroeid tot “geweldige jongedames”, aldus Michelle. “Ze zijn erg goed aangepast, gezien de dingen waarmee ze te maken kregen. Het was een heel belangrijk ontwikkelingspunt in hun leven.”

Ik weet dat ik te maken heb met een vorm van milde depressie. Michelle Obama

Memoires van Obama

Hun tijd in het Witte Huis zal binnenkort ook nog vanuit Baracks perspectief worden verteld, in zijn memoires ‘A Promised Land’. Het boek zal na de Amerikaanse verkiezingen in november verschijnen. “Ik bestaat geen gevoel zoals dat van het afwerken van een boek, en ik ben er trots op”, zegt Barack. “Ik heb geprobeerd een eerlijk verslag te geven van mijn presidentiële campagne en mijn ambtsperiode: de belangrijkste gebeurtenissen en de mensen die deze vorm hebben gegeven, mijn kijk op wat ik goed heb en de fouten die ik heb gemaakt.”

Barack heeft het ook in zijn boek over zijn huwelijk met Michelle en de valkuilen die het koppel moest overwinnen. Zo beschrijven Baraks memoires hoe hij en Michelle in huwelijkstherapie gingen, waardoor ze hun moeilijke tijden konden doorstaan. Maar tegenwoordig is Barack zo druk in de weer met pogingen “om een beeld van de wereld in zijn hoofd te scheppen”, dat hij nauwelijks de tijd heeft om op de zenuwen van zijn Michelle te werken.

Het koppel geeft verder toe dat de onrust in de Verenigde Staten omtrent racisme bijzonder moeilijk was om mee om te gaan. “Ik weet dat ik te maken heb met een vorm van milde depressie”, zegt Michelle. Ze houdt zich vast aan een strikte routine om de problemen te verlichten, waaronder regelmatige lichaamsbeweging en het eten van maaltijden op vaste tijden. En als het te veel wordt, neemt ze een adempauze. “Het is oké om niet oké te zijn.”

En nu?

Wat Malia en Sasha betreft, die willen graag hun vleugels uitslaan. Malia genoot van toneel en dans als kind en toonde al op jonge leeftijd interesse in sport, met name volleybal, basketbal en tennis. Ze heeft altijd al fotograaf en filmmaker willen worden en liep na school stage op de set van de tv-serie ‘Girls’. Malia heeft intussen ook een vriendje: ze vormt een koppel met Rory Farquharson, een Brit die ze op de campus leerde kennen.

Sasha was 10 jaar oud toen ze introk in het Witte Huis, en heeft absoluut geen verlangens om haar ouders te volgen in de politiek. Sasha hield van basketbal, maar schakelde op de middelbare school over op cheerleading. Sasha is nu tweedejaars student en heeft volgens haar moeder oog voor design en heeft haar eigen “tweekamersuite” ingericht. Je zou het moeten zien, zegt Michelle. “Het is allemaal versierd.”

