Portia de Rossi stopt met acteren MVO

17 mei 2018

Het vijfde seizoen van 'Arrested Development' is de laatste acteerklus van Portia de Rossi (45). Dat verklaarde de actrice woensdag in de talkshow van haar echtgenote, Ellen DeGeneres.

Portia, die eigenlijk Amanda Rogers heet, was eigenlijk al gestopt met acteren nadat ze uit 'Scandal' geschreven werd, liet ze weten. "Ik heb de beslissing al achttien maanden geleden gemaakt. Ik heb toen de makers van 'Arrested Development' gebeld om ze uit te leggen dat als er een vijfde seizoen kwam, ik niet mee zou doen omdat ik stopte met acteren. Ze leken heel begripvol, we hadden een prettig gesprek. En toen schreven ze me in vijf afleveringen", lachte ze.

De Australische begon begin jaren 90 met acteren en werd bij het grote publiek bekend als Nelle Porter in Ally McBeal. Naast haar vaste rollen in 'Arrested Development' en 'Scandal' was ze ook een tijdlang te zien in de sitcom 'Better Off Ted'.

De 45-jarige stort zich nu haar acteercarrière erop zit op de kunstwereld. Ze richtte onlangs General Public op, een bedrijf dat 3D-replica's maakt van kunstwerken. Portia en Ellen zijn zelf kunstverzamelaars, wat de oud-actrice inspireerde kunst toegankelijker te maken. "Ik voelde me schuldig dat alleen mensen als Ellen en ik kunst kunnen kopen", zei ze onlangs in Architectural Digest. "Ik dacht dat er toch een manier moest zijn om schilderijen met mensen te delen die dezelfde ervaring willen die wij in onze bevoorrechte positie ook hebben."