Pornoster Stormy Daniels zegt deelname Big Brother af LVA

17 augustus 2018

04u14

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Stormy Daniels heeft zich teruggetrokken uit de Britse versie van Celebrity Big Brother. Deadline meldt dat de pornoster op het laatste moment besloot het huis niet te betreden.

Stormy zou na diverse bezoekjes aan het Verenigd Koninkrijk al akkoord zijn gegaan met het aanbod van Channel 5, die het programma uitzendt. De pornoster, bekend van haar vermeende affaire met de Amerikaanse president Donald Trump, zou zelfs hebben meegewerkt aan de eerste opnames van het programma, die buiten het Big Brother-huis plaatsvonden.

Volgens Deadline zou Stormy in eerste instantie een miljoen dollar (880.000 euro) ontvangen om een maand lang in het huis te bivakkeren. Later zou ze die afspraken hebben omgezet naar een vergoeding van 250.000 dollar (220.000 euro) om een week mee te doen in het programma, dat eind jaren 90 werd bedacht door John de Mol.

Channel 5 wilde niet reageren op het gerucht. Het is dan ook niet duidelijk of Stormy wordt vervangen. Andere deelnemers van de sterreneditie van het programma dit jaar zijn onder meer actrice Kirsty Alley, Love island-deelneemster Gabby Allen, oud-voetballer Jermaine Pennant en 'menselijke Ken' Rodrigo Alves.