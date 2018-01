Pornolegende Ron Jeremy niet welkom op awardshow wegens grensoverschrijdend gedrag MVO

25 januari 2018

08u45 1 Celebrities Voor het eerst in 38 jaar is Ron Jeremy niet aanwezig bij de AVN Adult Entertainment Expo and Awards in Las Vegas, de beurs en awardshow waar de gehele porno-industrie jaarlijks samenkomt. Hij staat op de zwarte lijst omdat hij de gedragsregels van de branche overtreden zou hebben en zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag. Dit meldt Blast.

In november 2017 publiceerde Rolling Stone een artikel waarin meerdere vrouwen Ron beschuldigden van ongewenst gedrag. De pornolegende reageerde tegenover Blast: "Ik vind het niet eerlijk dat ik nu geweigerd word. Ja, ik heb zeker vrouwen vastgepakt de afgelopen jaren, maar dat gebeurt andersom net zo goed. Mensen pakken mij continue vast, dat hoort bij deze branche en daar verdien ik mijn geld mee." Volgend jaar hoopt hij weer uitgenodigd te worden.

De AVN heeft een Zero Tolerance beleid ingesteld voor de aankomende awardshow en beurs. "Het is daar een stuk saaier dan iedereen denkt hoor. Maar ik had zeker de regels opgevolgd als dat de wens van de organisatie is. Maar kennelijk hadden ze daar geen vertrouwen in," aldus Ron.