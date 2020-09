Pornoactrice Mikaela Spielberg reageert op zaak rond huiselijk geweld: “Ik was geen beest of dier, maar een bloem waarop iemand wilde stappen” SDE

04 september 2020

12u39

Bron: The Sun 0 Celebrities In maart werd Mikaela Spielberg (24), de dochter van regisseur Steven Spielberg (73), gearresteerd voor huiselijk geweld. Nu de zaak geseponeerd is, doet Mikaela haar kant van het verhaal op Instagram.

Het incident vond om vier uur ‘s nachts plaats in Tennessee, na een café-bezoek. Na een ‘onbeleefde opmerking’ van haar ex-verloofde Chuck Pankow (47) gooide Mikaela verschillende items naar z'n hoofd - welke is niet helemaal duidelijk. Ze raakte z'n hand, die al snel opzwol en begon te bloeden. Omdat Chuck overduidelijke verwondingen had, werd Mikaela gearresteerd voor huiselijk geweld. Nochtans liet haar ex-verloofde verschillende keren weten dat het om een ‘misverstand’ ging. Hij diende ook geen klacht in, al deden de autoriteiten dat wel. Maar de zaak werd geseponeerd.

In een lang bericht op Instagram houdt Mikaela, die als porno-actrice werkt, haar onschuld staande. “Laten we het eens over m’n mugshot hebben", schrijft ze. “Ik was nooit agressief, ik was nooit gewelddadig, ik was nooit iets of iemand dat je moest vrezen. Ik was geen beest of dier, maar een bloem waarop iemand wilde stappen. Ik was bang en ik ben al eerder bedreigd geweest. Ik wil alleen maar zachtheid in de wereld.”

Volgens Mikaela werd ze ‘verkeerdelijk’ gearresteerd wegens haar carrière in de pornowereld. “Vandaag is het voorbij. Ik kan eindelijk weer uitademen. Mijn enige vraag is waarom we het niet hebben over vrouwen die een doelwit zijn omdat ze sekswerkers zijn. De genezing van het trauma om deze onrechtmatige aanhouding, zal maanden duren. Misschien zelfs jaren. (...) Mijn zaak werd vandaag geseponeerd. En ik vraag me af waarom ik geen deel uitmaakte van de dialoog over machtsverhouding en de angstaanjagende waarheid dat er slechts een persoon nodig is die vindt dat jij geen geluk en vrijheid verdient, om je een half jaar af te nemen.”

“Het is nog steeds pijnlijk dat niemand zich afvroeg: ‘Misschien hadden de betrokkenen niet het beste met haar voor’", vervolgt ze. “Ik begrijp dat mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld geloofd moeten worden, maar politieke frustratie uitwerken op onschuldige mensen, is een stap te ver. Iemand probeerde geld te verdienen aan de extreme kwetsbaarheid van een zwarte vrouw, en ik hoorde alleen maar stilte of zelfs applaus voor het feit dat ik m'n vermogen om contact te zoeken met anderen voor stabiliteit, gedeeltelijk had verloren. Ik heb nu de keuze om ofwel de lingerie achter me te laten en m'n dromen na te jagen, of om vast te blijven zitten in het trauma dat mensen met te veel macht voor mij hebben gepland.”

