Pornoacteur Ron Jeremy aangeklaagd wegens seksueel misbruik: “Hij zat ook naast de set aan mijn lichaam” MVO

24 juni 2020

10u14 4 Celebrities De Amerikaanse pornoacteur Ron Jeremy (67), een van de bekendste namen in de branche, is aangeklaagd vanwege vermeend seksueel misbruik van vier vrouwen. Dat blijkt uit documenten van de rechtbank van Los Angeles. Jeremy zou drie vrouwen hebben verkracht en een vrouw hebben aangerand.

In de aanklacht staat dat Ronald Jeremy Hyatt, zoals hij echt heet, objecten gebruikte voor de verkrachting van twee van de vrouwen. Het derde slachtoffer zou hij gedwongen hebben tot orale seks. De slachtoffers van Jeremy waren 25, 30, 33 en 46 jaar oud ten tijde van het misbruik. Drie zaken vonden plaats in 2014, de laatste verkrachting zou in 2019 zijn geweest. Drie verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in een kroeg in het westen van Hollywood.

Eén van de vrouwen zou samen met Jeremy op de set hebben gestaan in 2017. “Ik was nieuw in het vak, en hij een veteraan. Ik was zenuwachtig, maar ik wist wel dat het verkeerd was dat hij ook náást de set aan mijn lichaam zat. Toen ik buiten stond te roken begon hij me uit het niets te vingeren. Daar komt nog bij dat hij op die set gewoon aanwezig was als extra, hij moest die dag niet acteren. Blijkbaar hadden zoveel andere meisjes het al meegemaakt dat men dat normaal vond. Join the club, je bent aangerand door Ron Jeremy.”

Zelf ontkent hij in ieder geval dat hij ook maar iets met de zaak te maken heeft. “Ik kan niet wachten om mijn onschuld in de rechtbank te bewijzen”, schrijft hij op Twitter. “Bedankt aan iedereen voor de steun.” Tijdens zijn eerste verschijning in de rechtbank, in het Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center in Los Angeles, zag de man er echter niet goed uit. De man oogde volgens getuigen “onverzorgd en moe”. De rechter zette de borg voor Jeremy op 6,6 miljoen dollar (5,8 miljoen euro).

De zaak tegen Jeremy wordt vandaag in een rechtbank in Los Angeles behandeld. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij een celstraf tot 90 jaar krijgen.