Porno-actrice Mikaela Spielberg opgepakt voor huiselijk geweld

01 maart 2020

09u41

Bron: Radar Online 0 Celebrities Mikaela Spielberg (23) is zaterdagochtend opgepakt voor huiselijk geweld. Dat meldt Radar Online. De dochter van Steven Spielberg kwam recent nog in het nieuws toen ze haar pornocarrière lanceerde.

Om half zeven ‘s ochtend werd Mikaela Spielberg binnengebracht in het Hill Detention Center in Nashville. Op dat moment was haar borgsom van 1.000 dollar (zo’n 907 euro) al betaald, maar toch moest Mikaela 12 uur opgesloten blijven - standaardprocedure wanneer het gaat om huiselijk geweld. Dat vertelde een medewerker van de Davidson County Sherrif’s Office: “Iemand had haar borgsom al betaald, nu moet ze gewoon haar 12 uur uitzitten.”

Verdere details over de arrestatie zijn nog niet bekend. Mikaela is wel verloofd met dartsspeler Chuck Pankow (50), dus er wordt aangenomen dat het huiselijk geweld met hem te maken heeft.

Een kleine twee weken geleden maakte Mikaela bekend dat ze haar eigen solo pornofilms maakt en dat ze een licentie heeft aangevraagd om als exotische danseres te kunnen werken in Nashville. Ze beschreef ook een schrijnende kindertijd, waarin ze misbruikt werd door verschillende ‘predators’. Dat zouden evenwel geen familieleden geweest zijn, of mensen uit hun vriendenkring.

Volgens de jonge vrouw, die als kind geadopteerd werd door filmregisseur Steven Spielberg en zijn vrouw, actrice Kate Capshaw, hebben haar ouders geen probleem met haar nieuwe carrièrepad, en zijn ze zelfs “geïntrigeerd”. Maar een bron dicht bij de regisseur vertelde een heel ander verhaal aan Page Six. “Ze blijven haar door dik en dun steunen, zoals al hun kinderen", klonk het. “Maar natuurlijk zijn ze beschaamd door haar plotse publieke bekentenis dat ze als sekswerker aan de slag gaat. Niets kan de onberispelijke reputatie van Steven Spielberg beschadigen, of die van Kate, maar ze zijn wel bezorgd om hun andere kinderen. Die proberen ook een steun te zijn, maar ze zijn ook beschaamd. Dit is zeker niet hoe ze werden opgevoed.”