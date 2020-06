Populariteit actrice Shira Haas neemt hoge vlucht door ‘Unorthodox’: “Ik word bedolven onder fanmail” Kristien Gijbels

12u13 1 Celebrities De serie ‘Unorthodox’ was de voorbije weken een grote hit op streamingdienst Netflix. De reeks vertelt het verhaal van een chassidische vrouw die op de vlucht slaat en aan de andere kant van de wereld een nieuw leven wil opbouwen: zonder haar extreem religieuze man, maar wel mét haar ongeboren kind. “Ik word bedolven onder de mails en krijg nu de ene aanbieding na de andere”, vertelt hoofdrolspeelster Shira Haas (25).

‘Unorthodox’ schetst een gedetailleerd beeld van hoe het eraan toegaat in de ultra-orthodoxe gemeenschap, en gaat daarvoor geen enkel taboe uit de weg. Zo zien we hoe getrouwde vrouwen hun dromen moeten opgeven om zich om te dopen tot een babyfabriek, en liefst zo snel mogelijk. Wanneer de 19-jarige Esty Shapiro na één jaar huwelijk nog steeds niet zwanger blijkt te zijn, is het voor haar echtgenoot Yanky welletjes geweest: hij wil scheiden. Zijn moeder heeft hem verteld dat er een betere vrouw op hem te wachten staat, die hem wél kinderen kan schenken. Dan knakt er iets bij Esty, die beseft dat er aan de andere kant van de plas - in het hippe Berlijn - een heel andere wereld op haar te wachten staat. Het enige dat ze moet doen, is haar boeltje pakken en alle banden met haar familie doorsnijden. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wanneer haar schoonfamilie ontdekt dat ze wél zwanger is, doen ze er alles aan om haar opnieuw in New York te krijgen…

Voetjes op de grond

De uitmuntende vierdelige Netflix-reeks geeft inzicht in de zeden en gebruiken van de chassidische joodse gemeenschap en is los gebaseerd op het levensverhaal van schrijfster Deborah Feldman. De rol van Feldman werd vertolkt door de briljante Shira Haas, die eerder in ‘Shtisel’ (2013) te zien was. Haas krijgt dankzij het overdonderende succes van ‘Unorthodox’ de ene aanbieding na de andere, maar daar blijft de 25-jarige Israëlische actrice zelf bijzonder nuchter onder: “Het is op z’n zachtst gezegd een ‘interessante’ periode in mijn leven. Ik vind het een beetje jammer dat ik door de coronacrisis nu al mijn interviews van thuis uit moet doen, maar dat is nu eenmaal zo. Natuurlijk had ik veel liever ergens op een rode loper gestaan, maar langs de andere kant ben ik ook blij dat ik alles van thuis uit kan meemaken en met beide voetjes op de grond kan blijven”, lacht Haas wanneer we haar te spreken krijgen via de video-app BlueJeans. De actrice houdt minutieus bij wat er allemaal over de serie geschreven wordt: “Ik mag dan wel moederziel alleen thuis zitten, toch voel ik dat de serie erg leeft bij de mensen en dat we uitstekend werk hebben neergezet. Ik word elke dag bedolven onder e-mails van fans en er komen regelmatig aanbiedingen vanuit Hollywood in de bus.”

Toch zijn er uiteraard ook heel wat chassidische joden die helemaal niet te spreken zijn over de reeks, al was dat geen verrassing voor de seculiere Haas: “Het was te verwachten dat sommige mensen er moeite mee zouden hebben, maar ik stond er tegelijkertijd ook van te kijken dat er zoveel ultra-orthodoxe joden waren die wél begrip voor onze reeks hadden. Zij begrepen dat het verhaal van Esty geen aanval op hun geloof was, en dat we op geen enkel moment de Satmar-gemeenschap in een slecht daglicht wilden stellen. De reacties waren bijlange niet allemaal slecht, en de serie werd over de hele wereld met veel warmte en liefde onthaald. Zo word ik overdonderd met brieven van vrouwen die blij zijn dat hun verhaal eindelijk in beeld wordt gebracht, en dat is veruit het mooiste compliment dat je als actrice kunt krijgen.”

Haas moest dan ook erg ver gaan voor de rol van Esty. Strenggelovige joodse vrouwen moeten hun hoofd vlak na het huwelijk kaalscheren, omdat ze niet aantrekkelijk mogen zijn voor andere mannen. Zo moest ook Haas’ haardos er op de eerste draaidag al aan geloven: “Ik was doodsbang en tegelijkertijd ook heel erg opgewonden. Heel raar. Ik keek er langs de ene kant naar uit om in de huid van Esty te kruipen, maar langs de andere kans was ik ook verdrietig dat al mijn haar af moest. Ik ben altijd het meisje met de lange haren geweest, dus het was zeker een hele aanpassing. Ik weet nog goed hoe iedereen op het einde van de scène aan het klappen was, terwijl ik minutenlang in shock voor me uit zat te staren. (lacht) Toch voelde het gelukkig ook heel bevrijdend aan. Een kaal hoofd is trouwens helemaal in de mode in Berlijn, en je bent als vrouw juist heel cool wanneer je alles afscheert. Als ik heel eerlijk mag zijn: soms mis ik mijn kaal hoofd. Het duurde een tijdje om er gewoon aan te geraken, maar ik zou het zo opnieuw doen. Ik heb er geen seconde spijt van gehad.”

Ik weet nog goed hoe we ons tijdens de allereerste seksscène onder de lakens hadden verstopt omdat we onze lach niet konden inhouden Shira Haas

Dan waren er ook nog eens de ongemakkelijke seksscènes met haar tv-echtgenoot Amit Rahav, met wie ze in het echte leven al meer dan tien jaar goed bevriend is. “Hij woont zelfs zo dicht bij mij in de buurt in Tel Aviv dat hij me zou kunnen horen als ik hem nu zou roepen”, glimlacht Haas. “Amit en ik kennen elkaar via gemeenschappelijke vrienden, en we hebben altijd tegen elkaar gezegd dat het geweldig zou zijn als we ooit eens zouden kunnen samenwerken. En dan kwam ‘Unorthodox’… wat echt het wachten waard was.”

Geheim taaltje

Haas zegt dat de seksscènes eens zo ongemakkelijk waren, juist omdat ze zulke goede vrienden zijn: “Dat hij één van de grappigste mensen is die ik ken, maakte het alleen maar erger. (lacht) Ik weet nog goed hoe we ons tijdens de allereerste seksscène onder de lakens hadden verstopt omdat we onze lach niet konden inhouden. Ik vond het geweldig dat ik het ene moment heel serieus met hem kon zijn en we het andere moment in lachen konden uitbarsten. Amit en ik waren bovendien de enigen die Hebreeuws spraken op de set, waardoor we ons eigen ‘geheime’ taaltje hadden. We konden dus onze diepste gevoelens met elkaar delen, zonder dat iemand wist waar we het over hadden. Onze vriendschap is dankzij de reeks alleen maar hechter geworden.”

Tijd voor een echte relatie is er voorlopig niet, maar dat is helemaal oké voor Haas: “Nee, ik heb geen vriendje, als je dat zou willen weten. (lacht) Ik ben op mijn zeventiende begonnen met acteren, en dat is altijd mijn grootste passie gebleven”, klinkt het wat ongemakkelijk. Haas sukkelt een beetje wanneer we op de persoonlijkere vragen overschakelen: “Of ik gelijkenissen vertoon met Esty? Ik ben net als haar koppig en nieuwsgierig, maar daar houdt de vergelijking ook op. Ik kom uit een heel ander milieu dan Esty, omdat zij ultra-orthodox is en ik in een seculiere joodse familie ben grootgebracht. Satmar-leden zijn anti-zionisten, waardoor onze werelden niet verder uit elkaar konden liggen.”

Geen vervolg

Hoewel het eerste seizoen van ‘Unorthodox’ een gigantisch succes is, heeft Netflix voorlopig geen plannen om er een vervolg aan te breiden. Dat lag volgens Haas al vanaf het begin vast: “De makers wonden er geen doekjes om dat er maar vier afleveringen zouden komen, en that’s it. Ik weet dat de kans op een tweede seizoen zo goed als onbestaande is, maar toch hoop ik stiekem dat er toch nog een vervolg zal komen. Ik zou in elk geval geen seconde twijfelen om opnieuw ‘ja’ te zeggen.” (lacht)

