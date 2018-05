Populaire vlogger krijgt werkstraf voor beledigen van man met downsyndroom SD

18 mei 2018

17u58

De populaire Nederlandse vlogger Snapking heeft vrijdag van de rechter in Zwolle een werkstraf van 40 uur gekregen voor het vernederen van een man met het syndroom van Down. Tim van Teunenbroek, zoals de vlogger echt heet, plaatste een video online waarin hij de man uitschold en treiterde.

De zaak draait om een filmpje van een paar seconden dat verscheen in 2015. Hierin pest de 21-jarige Tim van Teunenbroek uit Almere, bekend als vlogger Snapking, in een supermarkt een man met het syndroom van Down. De 37-jarige Jeroen werkte in de bewuste supermarkt in Zwolle in een beschermde werkomgeving.

In het filmpje loopt Jeroen boos en schreeuwend weg nadat hij vernederd wordt door de vlogger. Het filmpje verscheen eerst op het YouTube-kanaal van Snapking en belandde later ook op dumpert.nl. Het werd een hit onder scholieren. Omdat de zaak veel invloed had op het gedrag van Jeroen, besloten zijn ouders de vlogger voor de rechter te slepen wegens belediging. Nadat Tim de eerste twee zittingen niet kwam opdagen, waardoor de zaak steeds werd uitgesteld, betuigde hij vrijdag dan toch zijn spijt in de rechtbank. "Ik zie dat hij aangedaan is", zei hij tegen de familie. "Dit had ik nooit bedoeld." De rechter veroordeelde de vlogger tot een werkstraf van 40 uur. "De verspreiding van zo'n filmpje gaat razendsnel, ook door het afglijden van de fatsoensnormen. Het filmpje blijft opduiken, wat bij de jongen zelf en de familie veel leed veroorzaakt", oordeelde de rechter.

SnapKing raakte al eerder in opspraak. Hij riep zijn volgers ooit op om te bellen naar een eigen 0909-nummer en liet hen vervolgens lang in de wacht staan. Zo streek hij 13.000 euro op. Het is overigens niet de eerste keer dat hij voor de rechter zat. Zo kreeg hij eerder taakstraffen en een maand voorwaardelijk voor mishandelingen en is hij veroordeeld voor openbare dronkenschap.

De vlogger is vier maanden geleden gestopt met zijn alias SnapKing en heeft een nieuwe start gemaakt met zijn video's onder de naam DieTim. De vraag is of hij nog op veel steun van zijn fans zal kunnen rekenen.