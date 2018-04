Populaire actrice met bijna 20 miljoen volgers doet alsof ze op vakantie is, maar steelt alle foto's van het web TDS

18 april 2018

14u10

Bron: Stylecaster 0 Celebrities Er is op de sociale media heel wat te doen rond het Instagramprofiel van Shay Mitchell. De actrice, bij ons vooral bekend als Emily uit 'Pretty Little Liars', deelde er twee weken terug het ene vakantiekiekje na het andere van haar trip naar Hong Kong en Shangai. Alleen... opmerkzame ogen hebben nu ontdekt dat ze alle beelden van het internet heeft geplukt. En de bewijzen zijn niet te weerleggen.

De Canadese actrice Shay Mitchell heeft tijdens haar acteerperiode miljoenen volgers vergaard op Instagram. De teller staat nu op 19,2 miljoen, en dus kijken veel van haar (vooral erg jonge) fans reikhalzend uit naar haar foto's en stories.

Twee weken terug trakteerde ze haar volgers op verschillende prachtige vakantiebeelden, die ze - zo leek het thans - zelf had vastgelegd. Maar daar bleek niets van aan, zo ontdekte website Stylecaster zopas. Mitchell stal de foto's van verschillende bronnen online, en voegde meestal enkel een filter toe. Of ze sneed de beelden wat bij, allicht in de hoop dat niemand iets zou opmerken. Maar de bewijzen kwamen al snel aan het licht.

* Jingan Temple, Shanghai * Een foto die is geplaatst door null (@shaymitchell) op 29 mrt 2018 om 10:03 CEST

Zo deelde de actrice de bovenstaande foto, alsof ze zelf een bezoek bracht aan de Jingan-tempel. Compleet nep, zo bleek, want in 2016 had een reisprofiel op Instagram al identiek dezelfde gepost. De hoek, de mensen op de foto: alles is gelijk.

Ook deze foto postte ze op Instagram. "Wanneer de gebouwen de inspiratie zijn voor de kleur van je volgende nagellak", schreef ze daarbij.

When buildings inspire your next nail polish change 💅🏼 #pastels Een foto die is geplaatst door null (@shaymitchell) op 01 apr 2018 om 11:39 CEST

Maar ook dat beeld werd van het net gehaald. Een 'omgekeerde search' op Google afbeeldingen toont immers aan dat de foto niet door Mitchell in 2018, maar in 2014 werd geschoten door fotograaf Jan Vranovský. Bovendien werd de foto genomen in Tokyo in Japan. En dus niet in Hong Kong, zoals de actrice laat uitschijnen op haar profiel.

Het lijstje wordt steeds langer: Mitchell deelde onderstaande foto van een authentieke deur. Als credit geeft ze de populaire fotowebsite Pinterest mee. Een leugentje? Het beeld blijkt immers afkomstig van de website van het Pullman-hotel in de stad...

SHANGHAI 📸: Pinterest Een foto die is geplaatst door null (@shaymitchell) op 30 mrt 2018 om 11:40 CEST

Ook op haar Instagram Stories ging ze de mist mist in. Ze deelde een knappe foto van enkele torenhoge gebouwen die de lucht verlichten. "Uitzicht van de avond", schreef ze daarbij.

Een misser, want de actrice had allicht niet opgemerkt dat er ook een cursor mee op de foto was geslopen.

Toch wil Stylecaster niet beweren dat Mitchell al haar foto's heeft vervalst. Ze moet haast wel aanwezig zijn geweest in de steden, want op heel wat beelden poseert ze ook zelf. "Ik was hier", klinkt het zelfs in een bijschrijft, waarmee ze allicht verwijst naar alle heisa. Tenzij die beelden natuurlijk ook allemaal vakkundig werden bewerkt.

Hoe dan ook reageren haar volgers woest. Op zowat elke foto die ze heeft gedeeld regent het nu vernietigende commentaren. "Hoe durf je?", klinkt het. Of ook: "Ben je zeker dat je wel op reis bent geweest, Shay? Dit zijn pure leugens!"

I was here. Montane mansion, Hong Kong Een foto die is geplaatst door null (@shaymitchell) op 09 apr 2018 om 08:49 CEST