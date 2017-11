Populair tv-anker Matt Lauer ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag TK

13u09

Bron: CNN 0 AP Matt Lauer, hier met Pippa Middleton. Celebrities Matt Lauer, een van de populairste tv-gezichten in Amerika, werd vandaag ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft zender NBC laten weten.

Lauer is een van de vaste tv-ankers bij 'The Today Show', de populairste ochtendshow van de Verenigde Staten. Tijdens de uitzending vanochtend (plaatselijke tijd) maakte zijn ex-collega Savannah Guthrie het nieuws bekend. Ze kreeg de opdracht pas net voor ze op antenne ging. "Dit is een droeve ochtend bij 'Today' en bij NBC News", meldde ze. "Jullie begrijpen waarschijnlijk wel dat we allemaal geschokt zijn. Mijn hart breekt voor Matt, hij is mijn dierbare collega. Maar mijn hart breekt ook voor de vrouw die een klacht tegen hem indiende. Het is dringend tijd dat vrouwen zich comfortabel genoeg voelen om naar buiten te treden tegen zulke feiten."

In een memo aan alle werknemers liet voorzitter Andy Lack vanochtend weten dat maandag een klacht binnenliep tegen Lauer wegens 'grensoverschrijdend seksueel gedrag op de werkvloer'. "Hoewel dit de eerste klacht was in zijn carrière, hebben we redenen om aan te nemen dat dit geen geïsoleerd incident was", klonk het. "We vinden het enorm belangrijk om een werksfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en beschermd voelt. Alle acties die tegen deze waarden indruisen, moeten aangepakt worden, hoe bekend de dader ook is." Lauer was 20 jaar lang een vaste waarde bij NBC.

An emotional Savannah Guthrie announces Matt Lauer has been fired from NBC after a complaint of sexual harassment. News chairman Andy Lack told staff we have "reason to believe this may not have been an isolated incident" pic.twitter.com/Emewv7bRQD David Mack(@ davidmackau) link