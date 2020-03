Popdiva Maria Carey wordt 50... of was het 51? “Ik blijf voor eeuwig en altijd twaalf jaar” Redactie

27 maart 2020

12u00

Bron: Story 0 Celebrities Deze week wordt Mariah Carey 50. Of was het toch 51? Wat er ook van zij, haar successen en haar status als popdiva, vrijwaarden de zangeres niet bepaald van tegenslagen. “Elk publiek leven heeft zijn prijs”, klinkt het in Story.

“Is het waar dat je enkel een bad neemt in Frans mineraalwater?”, vroeg een Britse journalist enkele jaren geleden aan Mariah Carey. “Nee”, antwoordde ze. “Ik neem soms wel een melkbad, als schoonheidsbehandeling. Maar als er geen proper water was, zou ik dat bad in mineraalwater wel overwegen.” Met die woorden bevestigde de zangeres dat ze wel degelijk de diva-allures heeft die haar zo vaak worden toegedicht. Deze week, op 27 maart om precies te zijn, viert Mariah haar vijftigste verjaardag. Of is het toch al haar 51ste? Want daarover zijn de meningen verdeeld. Hoe oud ze ook wordt, ze verdient het om in de bloemetjes gezet te worden, want hoewel ze misschien niet meer de superster is van weleer, heeft ze een staat van dienst om u tegen te zeggen. Wereldwijd meer dan 200 miljoen albums verkocht, de enige artiest van wie de eerste vijf singles op 1 belandden in de Amerikaanse Billboard 100 en de enige van wie drie nummers daar meteen op nummer 1 binnenkwamen. Pas vorig jaar verloor ze haar record van langste aantal weken (16) op nummer 1. En elk jaar opnieuw doet de re-release van de kersthit ‘All I Want for Christmas’ – pas vorig jaar stond ze ermee op 1 in de VS – de kassa weer rinkelen. Mariah heeft inmiddels een ­geschat vermogen van 300 miljoen dollar, maar de start van haar leven was minder fortuinlijk.

Assepoester in New York

Mariah werd in New York geboren als dochter van een blanke operazangeres en een ingenieur met Afro-Amerikaanse en Venezolaanse roots. Toen ze drie was, gingen haar ouders uit elkaar. Haar moeder had het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en het gezinsleven ging niet over rozen. Mariahs oudere zus raakte aan de drugs, werd moeder op haar vijftiende, belandde in de prostitutie en raakte besmet met hiv. Mariah kampte met haar eigen problemen. “Ik heb als kind zoveel moeten doormaken”, vertelde ze ooit. “Gewoon om me aanvaard te voelen, omdat mijn moeder blank was en mijn vader niet, omdat ik er apart uitzag en omdat we niet het geld hadden om te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit van het leven.”

(Lees verder onder de foto.)

Toch vond Mariah soelaas in de muziek en op haar twaalfde begon ze al haar eigen songs te schrijven. Na haar schoolperiode ging ze werken als serveerster, maar op haar negentiende voltrekt zich haar persoonlijke Assepoes-verhaal. Ze weet zich binnen te werken op een feestje en slaagt erin om platenbaas Tommy Mottola een eigen opname toe te stoppen. Mottola beluistert de tape op weg naar huis en maakt onmiddellijk rechtsomkeer om haar te vinden. Ze is al vertrokken. Wanneer hij haar twee weken later toch heeft opgespoord, biedt hij haar onmiddellijk een contract aan. Twee jaar lang werken ze aan haar debuutalbum, dat inslaat als een bom.

Ongelukkig huwelijksleven

Mariah is 23 wanneer ze in 1993 trouwt met haar twintig jaar oudere ‘prins’ Tommy Mottola, maar hun sprookje blijft niet duren. Ze voelt zich opgesloten in het huwelijk en droomt ervan dat iemand haar komt kidnappen. “Tommy beschouwde me als een kindbruidje en wilde het beeld creëren van mij als all-American girl”, zei ze daar vorig jaar over. “Ik had geen vrijheid als persoon en ik voelde me haast een gevangene.” In 1998 ontsnapt ze uit haar gouden kooi. In de nasleep van hun scheiding bestempelt Mottola haar aantijgingen nog als ‘flauwekul’, in zijn biografie Hitmaker uit 2013 betuigt hij zijn spijt. “Ja, ik was obsessief, maar dat was ook deels de reden van haar succes.”

(Lees verder onder de foto.)

Tien jaar na de scheiding trouwt Mariah een tweede keer, dit keer met de tien jaar jongere acteur en komiek Nick Cannon. In 2011 bevalt ze van de tweeling, zoon Moroccan en dochter Monroe, maar in 2014 is het huwelijk voorbij. “Er zat geen groeipotentie meer in onze relatie”, beweert Nick. Mariah van haar kant zingt op een concert kort na de breuk: “Ik weet dat je me bedrogen hebt, klootzak”. Sinds enkele jaren heeft ze een relatie met de Amerikaans-Japanse danser Bryan Tanaka (36).

Slecht daglicht

Na de scheiding van Tommy Mottola slaagde Mariah erin haar carrière een nieuw elan te geven, maar de voorbije jaren heeft ze de rol moeten lossen. Ze komt – op het hernieuwde succes van ‘All I Want for Christmas’ na – als zangeres enkel nog in het nieuws wanneer ze tijdens concerten vals zingt of schijnt te playbacken. Ook privé kwam ze al meermaals in een slecht daglicht te staan. Een vroegere nanny beweert dat ze slecht behandeld en onderbetaald werd en Mariahs gewezen persoonlijke assistente beschuldigt haar en haar manager van ‘seksuele intimidatie en discriminatie’. “Een publiek leven heeft zijn prijs”, zegt Mariah, die in 2018 bovendien bekend maakt dat ze lijdt aan een bipolaire stoornis en daarvoor in behandeling is.

(Lees verder onder de foto.)

Het geluk vindt ze vandaag in zwemmen, slapen en koken - “al gelooft niemand dat ik dat kan”. Maar ook haar passie voor de muziek is nog altijd intact. “Er zijn nog zoveel dromen die ik niet verwezenlijkt heb”, zegt ze daarover. Toen haar enkele jaren geleden naar haar exacte leeftijd gevraagd werd, antwoordde Mariah: “Ik blijf voor eeuwig en altijd twaalf jaar.” Niet toevallig de leeftijd waarop haar liefde voor muziek openbloeide.

Was het nu 50 of 51?

Is Mariah geboren in 1969 of 1970? Mariah zelf doet er mysterieus over, en voor allebei zijn er argumenten te vinden. In 1999 vertelde Mariahs eigen moeder aan Oprah Winfrey dat haar dochter in 1970 was geboren. Op de geboorteakte van haar tweeling staat ook 1970 vermeld als haar geboortejaar. Uit gegevens van haar middelbare school blijkt dan weer dat ze afstudeerde in 1987. Als ze in 1970 is geboren, zou ze dus op haar 17de - en dus te vroeg – zijn afgestudeerd. Bij de Amerikaanse dienst voor auteursrechten staat het geboortejaar 1969 achter haar naam. Op het internet circuleert een foto van haar paspoort met het jaartal 1969 en dat zou, bevestigt een getuige, ook op haar rijbewijs staan. Wat wel zeker is: op 27 maart mag Mariah haar verjaardag vieren. Happy anniversary, Mariah!