Ponyclub vol miljardairs: paardrijden is dé hobby voor kinderen van superrijken TDS

17 februari 2018

08u00

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Nog nooit waren er zoveel miljonairs en miljardairs op de wereld. Maar wat doet die 1% zoal met hun geld en hun tijd? En ook: waar houden de kinderen zich mee bezig? De superrijken van deze wereld blijken een vat vol clichés te zijn: paardrijden op miljoenenpaarden is dé hobby bij uitstek.

1. Eve Jobs (19)

Eve is de jongste dochter van Steve Jobs, de in 2011 overleden baas van technologiereus Apple. Volgens het zakelijke blad Forbes is Eve zo'n zeven miljard waard.

Eve traint regelmatig op de ranch van haar moeder in Wellington in Florida. Samen met andere jetsetters is ze evenwel ook te vinden in de lage landen, voor onze mooiste paarden. Op haar landgoed, dat geschat wordt op zo'n 11,5 miljoen euro, liet ze een schuur voor 20 paarden en een springconcours bouwen. Aan plaats dus ook alvast geen gebrek.

Eve won vorig jaar nog zo'n 10.000 euro aan prijzengeld voor haar succesvolle rit in de 'Global Champions Tour' en staat op de 23ste plaats op de ranglijst van de Amerikaanse sportbond. Al is 10.000 euro voor haar natuurlijk maar een peulschil.

2. Jessica Springsteen (26)

Jessica Springsteen, de dochter van Bruce Springsteen, is een 26-jarige springamazone en naar schatting zo'n 220 miljoen euro waard. De liefde voor de sport erfde ze van haar moeder, voormalige zangeres Patti Scialfa. Ze kreeg haar eerste Pony al toen ze zes jaar oud was.

Jessica zegt zelf dat ze hard gevochten heeft om het stereotiepe beeld van een "verwende prinses" de kop in te drukken. Hoewel het geld van haar vader helpt, staat Jessica erom bekend goed gemanierd te zijn en hard te werken.

In 2012 kocht ze een van Amerika's beste springpaarden nadat het dier Olympisch goud wist te behalen. De exacte prijs van het paard is niet bekend, maar zou rond de vijf miljoen euro liggen.

3. J ennifer Gates (27)

Ook de oudste dochter van Microsoft-medeoprichter Bill Gates doet aan paardrijden. Zij volgt een Ivy League-opleiding aan de Universiteit van Stanford, gaat een toekomstige carrière als arts tegemoet, en is naar schatting zo'n 70 miljard euro waard.

Jennifer neemt deel aan wereldwijde springwedstrijden op het allerhoogste niveau. De dochter van Bill wordt beschouwd als een van de beste jonge ruiters van de VS. Ze staat trouwens hoger op de ranglijst dan de dochter van Jobs, die als haar grote rivale binnen het wereldje wordt aanzien.

4. Destry Spielberg (21)

Destry is de jongste dochter van regisseur en producent Steven Spielberg. Ze zou niet minder dan 2,8 miljard waard zijn. Steven zijn oogappel is aan de slag als model, maar ook als ruiter maakt ze furore.

Destry rekent op "overwinningspaard" Rumba tijdens wedstrijden, dat haar vader speciaal voor haar kocht. Daar betaalde de Amerikaan een bedrag van 6 cijfers voor. De band tussen Destry en haar paard is overigens groot, want de dochter van Steven omschrijft Rumba op de sociale media als haar "eeuwige liefde".

5. Ariane Rockefeller

Ariana is de erfgename en kleindochter van David Rockefeller, die 2,75 miljard euro waard was op het moment van zijn overlijden vorig jaar. Haar familie vergaarde fortuinen in de oliesector. Ariana krijgt van haar steenrijke familie alle kansen om deel te nemen aan de meest prestigieuze wedstrijden en paardenevenementen ter wereld.

6. Charlotte Casiraghi (31)

Charlotte is de dochter van prinses Caroline van Monaco en de kleindochter van filmster Grace Kelly. Haar rijkdom wordt geschat op 4 miljard. Casiraghi doet het allemaal vooral voor het plezier, maar nam al deel aan de 'Longines Global Champions Tour' van 2009. Ze wordt in het dagelijkse leven ook regelmatig te paard gespot.

7. Sofia Abramovich (22)

Het vermogen van Roman Abramovich, de eigenaar van voetbalclub Chelsea, wordt geschat op 7 miljard. Meer dan geld genoeg om zijn dochter Sofia haar grote passie te laten beoefenen: paardrijden. Ze rijdt voor het nationale team van Rusland en neemt deel aan diverse wedstrijden in Monaco en Londen.

Papa Roman komt vaak per helikopter naar haar springwedstrijden kijken. Jaren geleden betaalde hij naar verluidt meer dan 500.000 euro voor een pony, nadat die de eerste prijs in zijn klasse had gewonnen op de 'International Horse Show'.

8. Hannah Selleck (29)

Hannah is de enige dochter van 'Magnum, P.I.'-acteur en producer Tom Selleck, die naar schatting 35 miljoen waard is. Hannah begon al op vierjarige leeftijd met paardrijden op de familieboerderij in Thousand Oaks in Californië.

Zo is zo verzot op de sport dat ze als tiener besloot om naar een universiteit in de buurt te gaan, zodat haar geliefde viervoeters nooit veraf waren. Na haar opleiding had ze zes maanden een job in PR-sector, maar die gaf ze op om samen met haar vader paarden te fokken. Hannah wist de gouden medailles op de 'North American Junior' en 'Young Rider Championships' in de wacht te slepen.